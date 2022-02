Camogli: "Sestri Capitale della cultura 2024, anche noi nella compagine" - LevanteNews

Dal Comune di Camogli

Tigullio 2024 – la compagine dei sei comuni che annovera, oltre a Sestri Levante capofila del progetto, Camogli, Chiavari, Rapallo, Recco e Santa Margherita Ligure – entra nella “short list” delle dieci candidate che si contendono il titolo di Capitale della Cultura 2024.

È ora il momento di rafforzare e diffondere l’immagine del nostro territorio in vista dell’audizione del 3 marzo davanti alla Commissione di esperti. Questa occasione è un veicolo di promozione che può portare riscontri molto positivi.

Per raggiungere lo scopo è importante l’entusiasmo e il coinvolgimento di tutta la cittadinanza, degli operatori turistici, delle strutture ricettive, e della loro rete di contatti, anche social: con l’utilizzo dell’hashtag #Tigullio2024 chiunque può pubblicare un post fotografando, scrivendo o citando qualcosa

che sia la testimonianza della partecipazione e del sostegno a questa candidatura e dell’amore per il nostro territorio.

Inondiamo i social di belle immagini e pensieri su Camogli!

Ecco i canali social ufficiali della candidatura:

Facebook: https://www.facebook.com/Sestri-Levante-con-il-Tigullio-2024-

106202958645599

Instagram: @SestriLevante_Tigullio2024

Twitter: SestriLevante_Tigullio2024 (@tigullio2024)