Bogliasco: a teatro a Genova... senza usare l'auto - LevanteNews

Grazie alla collaborazione tra il Comune di Bogliasco e il Teatro Nazionale di Genova di Piazza Borgo Pila (davanti alla stazione Brignole) ci sono tre occasioni uniche per andare a teatro senza usare l’auto, con il trasporto gratuito in pullman offerto dal Comune di Bogliasco.

Il primo spettacolo è l’11 marzo alle 20:30, “Chi ha paura di Virginia Wolf?”, regia di Antonio Latella.

Come prenotare: presso il Comune di Bogliasco, ufficio segreteria, dalle 9 alle 11:30 dal lunedì al venerdì. Per il primo spettacolo dell’11 marzo, la scadenza delle prenotazioni è l’11 febbraio.

I prezzi: primo settore 21 euro, galleria 14 euro, under 30 a 13 euro.

La partenza è alle ore 19:30 dalle Piante Grasse, il ritorno a Bogliasco è a fine spettacolo.

Gli altri spettacoli:

8 aprile, ore 20:30: “Festen il gioco della verità” Regia di Marco Lorenzi

13 aprile, ore 20:30: “Pour un oui pour un non” Regia di Pierluigi Pizzi