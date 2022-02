Sestri: "Capitale Cultura 2024, la collaborazione vince la rtitrosia" - LevanteNews

Da Alessio Chiappe, Segretario federazione Pd Tigullio

Nei giorni scorsi è arrivata la notizia che vede il Tigullio selezionato tra i 10 finalisti per il titolo di Capitale italiana della cultura 2024. A marzo 2022 vi sarà l’audizione delle candidate e l’elezione della vincitrice.

Frutto dell’iniziativa della sindaca del Comune di Sestri Levante, Valentina Ghio, la candidatura è arrivata a comprendere l’intero Tigullio, visto che i comuni hanno aderito con entusiasmo al progetto, portando così il nostro territorio agli onori anche delle cronache nazionali.

Un risultato importante che evidenzia come la collaborazione sul territorio porti sempre grandi frutti.

Le Amministrazioni Comunali ed il gruppo di lavoro tecnico hanno avviato il percorso operativo per prepararsi al meglio alla presentazione dell’Atlante culturale del Tigullio, alla giuria durante l’audizione del mese di marzo.

La nostra regione è nota per una certa ritrosia alla collaborazione ma è vi è un segnale netto di un’inversione di tendenza e questa preziosa apertura alla collaborazione tra comuni sta investendo anche la vocazione turistica del nostro territorio e rappresenta un’occasione incredibile per tutto il Tigullio, per acquisire quella visibilità che merita per la sua unicità paesaggistiche, artistiche e culturali.