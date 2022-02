A Santa Margherita Ligure, un equipaggio della radiomobile fermava per un controllo un 20 enne incensurato. Il ragazzo, durante la fase dell’identificazione, teneva un atteggiamento sospetto per cui veniva perquisito e trovato in possesso di 10 grammi circa di hashish. Il giovane veniva denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.