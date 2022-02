Recco: l'attività svolta dall’assessorato Urbanistica ed Edilizia privata - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Recco è una città in crescita. Al giro di boa del mandato il sindaco Carlo Gandolfo descrive le attività svolte dall’Assessorato Urbanistica ed Edilizia Privata

La pianificazione urbanistica è uno dei punti fondamentali tra le attività dell’Amministrazione comunale. “Ringrazio l’assessore all’ urbanistica ed edilizia privata Enrico Zanini, il responsabile del settore geom. Marotta e tutto il personale dipendente per il lavoro svolto in questi anni – commenta il sindaco Gandolfo facendo il bilancio di metà mandato. Gli obiettivi del settore sono fondamentali per il raggiungimento dei traguardi che l’amministrazione comunale si è posta, molto rilevanti per il futuro di Recco. Lo strumento urbanistico cui stiamo lavorando disegna una città completamente rinnovata, più a misura di persona, con spazi pedonali, sicuri e vivibili e parcheggi per le auto in struttura a corona del centro cittadino. Individua inoltre direttrici fondamentali quali: riqualificazione del territorio, conservazione, trasformazione e recupero del costruito, azzeramento del consumo del suolo, per rendere Recco una città in crescita e sempre più green”.

L’attività del Settore Edilizia si sviluppa principalmente in servizi al cittadino che a vario titolo e interesse si rivolge agli uffici al fine di ottenere: visure di progetti, rilascio di titoli edilizi, certificazioni di destinazione urbanistica, attestazione e attribuzione di nuovi numeri civici.

Ancora di più in questo periodo pandemico e complici gli innumerevoli incentivi ed eco-bonus previsti al fine di agevolare la transizione ecologica ed il rilancio del settore edile, l’ufficio si è trovato a gestire un cospicuo numero di istanze. Di seguito l’elenco del numero di pratiche evase dall’inizio del mandato, suddivise per tipologia :

– istanze accesso agli atti n. 785

– istanze certificati destinazione urbanistica n. 131

– attribuzione numeri civici: n. 10

– attestazione numeri civici n. 9

– istanze SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) n. 244

– istanze SCAGI (Segnalazione Certificata Agibilità) n. 74

– Istanze Permessi di Costruire n. 66

– istanze Regolarizzazioni art. 22 ed art. 48 L.R. 16/2008 n. 280

Inoltre sono stati rilasciati:

Permessi di costruire n. 55

Certificati di Destinazione Urbanistica n. 131

L’ufficio si è adoperato per rispettare e talvolta anticipare i tempi di evasione delle pratiche e/o rilascio del titolo stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare, tra le numerose pratiche, si evidenziano le seguenti attività:

– approvazione del progetto in Conferenza dei Servizi e firma della convenzione tra il Comune di Recco e i privati per la realizzazione di due ponti carrabili affiancati costituenti un sistema a rotatoria che renderà più scorrevole il traffico da e per il casello dell’A 12 e consentirà di mettere a norma dal punto di vista idraulico il tratto del torrente Recco interessato, oggi a rischio esondazione;

– allargamento e di riqualificazione della parte terminale di via Polanesi, al confine con il Comune di Sori, opera realizzata in convenzione con i privati in contropartita per la realizzazione di una ristrutturazione edilizia nelle vicinanze;

progettazione con la Città Metropolitana di Genova all’interno delle previsioni del Piano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della connessione tra il trasporto pubblico con gli autobus e la stazione ferroviaria, con la realizzazione di due parcheggi di interscambio e contestuale sistemazione del terminal Tpl (trasporto pubblico locale), con razionalizzazione degli stalli, realizzazione di piattaforme di salita e discesa per gli utenti, marciapiedi pensiline e spazi di accoglienza, biglietteria, servizio informazioni e servizi igienici e l’accesso diretto alla stazione di ferroviaria di Recco attraverso ascensori o people mover;

– digitalizzazione dei servizi comunali al cittadino in materia edilizia, strumento che, attraverso una piattaforma internet consente di gestire in maniera efficiente i dati e le pratiche edilizie da parte del Comune e dei professionisti del settore.