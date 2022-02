RASSEGNA STAMPA Covid: ok alle nuove regole a scuola - LevanteNews

Oggi, giovedì 3 febbraio, auguri a Biagio. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Proverbi: “Non si diventa maestri in un giorno”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid. “Ieri in Asl 4 i nuovi contagi sono stati 375; i pazienti ricoverati sono 40, uno solo in terapia intensiva”; “Nuove regole in classe, dirigenti scolastici soddisfatti”; “Allarme per false e.mail inviate dal ministero”; “Green pass obbligatorio, ancora da vaccinare 5.000 lavoratori”.

Moneglia: il diacono professore di religione in inverno gira in sandali. Sestri Levante: Seminario dedicato alle fiabe. Sestri Levante: uno sportello per le imprese. Chiavari: riunione operativa per “Sestri Levante con il Tigullio capitale della Cultura 2024”. Chiavari: Hi-Lex, vertice in Confindustria, trattativa per limitare gli esuberi. Chiavari: Sentiero di Arianna cerca volontari nel Tigullio. Chiavari: piana dell’Entella, ecco gli interventi da realizzare. Zoagli: palme da abbattere, colpa della farfalla.

Rapallo: al Comprensivo mostra sulla Shoap. Rapallo: la pasticceria Canepa cambia volto. Santa Margherita Ligure: nati per leggere in biblioteca. Portofino: Soprintendenza a Villa Alta Chiara. Portofino: ricorso al Tar sui confini del parco, sentenza tra un mese. Portofin0: le regate di Primavera.

Camogli: lavori a Castel Dragone, ora si rifà la terrazza. Camogli: Tienforti pubblica Havanero. Recco: ex Casa del fascio, troppo cara, il Comune non può acquistarla dall’Asl. Recco: SuperEnalotto, centrato un 5. Avegno: spento l’incendio di Testana.

===