Rapallo: la visita di Andrea Costa e le norme covid per la scuola - LevanteNews

Rapallo, non è un mistero come si evince dai dati forniti dallo stesso Comune, nonostante i guariti, supera ancora i mille cittadini affetti da Covid. Certo il sottosegretario alla Sanità Andrea Costa non ha fatto visita questa mattina a Rapallo per questo. Probabilmente ha voluto incontrare Carlo Bagnasco non in veste di sindaco, ma di coordinatore regionale di Forza Italia, in vista della riunione dei partiti di centro-destra per definire i rapporti con Toti e in vista delle elezioni di primavera che riguardano anche Chiavari.

Costa comunque ha spiegato anche le ragioni delle delle nuove disposizioni approvate ieri 2 febbraio dal Consiglio dei Ministri di cui forniamo una sintesi:

Scuole dell’infanzia

I bambini, che per lo più non sono vaccinati e non hanno l’obbligo della mascherina in classe, restano a scuola fino al 5° contagio del proprio gruppo o classe.

Poi stanno a casa in quarantena, che è ridotta da 10 a 5 giorni.

Per rientrare è sufficiente un tampone antigenico fatto in farmacia, che è gratuito con la prescrizione del medico.

Scuole primarie

I bambini vaccinati restano sempre a scuola: dopo il 1° caso nella classe dovranno indossare per 10 giorni la mascherina Ffp2.

I non vaccinati andranno in DAD a partire dal 5° caso.

Per rientrare dovranno mostrare l’esito di un tampone molecolare o antigenico anche fatto in farmacia che è gratuito con la prescrizione del pediatra.

Nel caso in cui un bambino presenti sintomi compatibili con il Covid, è sufficiente un tampone anche autosomministrato a casa con l’autocertificazione del genitore.

Secondarie di primo e secondo grado

Per i guariti, gli esenti e i vaccinati da meno di 120 giorni o con il booster, niente DAD.

Vanno in DAD al 2° caso nella classe coloro che ancora non hanno completato il ciclo vaccinale. Staranno a casa per 5 giorni (e non più per 10).

Rientro con tampone negativo anche della farmacia, gratuito con prescrizione del medico.

Nel caso in cui uno studente presenti sintomi compatibili con il Covid, è sufficiente un tampone anche autosomministrato a casa con l’autocertificazione del genitore.