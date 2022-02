Rapallo: "Sestri capitale della Cultura, una grande esperienza" - LevanteNews

Da Elisabetta Ricci consigliere comunale Rapallo

Dal mese di Luglio 2021 sono stata incaricata dal mio sindaco, Carlo Bagnasco, a seguire le fasi del Progetto “Tigullio Capitale della Cultura 2024”. Ho lavorato in sinergia con il dottor Marco Pogliani e la dottoressa Drovandi con cui ho instaurato un ottimo rapporto e dai quali ho imparato molto, sia a livello personale che amministrativo e comunicativo.

Partecipare agli incontri stabiliti insieme agli altri Comuni promotori e a tutti gli Amministratori del territorio, mi ha permesso di approfondire le mie conoscenze culturali e molte notizie relative a tanti ambiti culturali presenti nel Tigullio.

Ho creato pertanto il post sulla mia pagina Facebook per invitare tutti i miei contatti e tutti i miei concittadini per chiedere di pubblicare sul proprio profilo e sui propri canali, utilizzando l’hashtag ufficiale #tigullio2024 in tutti i post che riguardano il nostro territorio (una foto, una poesia, un pensiero, la partecipazione a una manifestazione) così da essere ripostati sulla pagina e dimostrare l’amore per il territorio e l’importanza che questa candidatura rappresenta per Rapallo e per tutto il territorio.

Ringrazio di cuore a chi vorrà contribuire per il raggiungimento di questo importante obiettivo!