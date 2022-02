Dal segretario del Pd Tigullio

Domenica 6 Febbraio 2022, presso la sala Aurora di via Alessandro Volta n°21, con inizio alle ore 9,30 del mattino e chiusura alle ore 12,30, avrà luogo il Congresso di circolo.

Sarete chiamati ad esprimere un voto per eleggere:

a) il segretario Regionale del partito

b) il segretario di Federazione

c) il segretario di Circolo

