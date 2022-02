Rapallo: il nuovo look dei tre "alberghetti" di via Gramsci - LevanteNews

A Rapallo cadono i veli dai tre edifici di via Gramsci, detti “alberghetti”, anche se due si trasformeranno in condomini di lusso. La riparazione e tinteggiatura delle facciate rende più evidente la trasformazione e riqualificazione della strada. E ci si chiede il perché è stato negato per tanti anni alla proprietà di adeguarsi agli incessanti mutamenti del mondo. E’ auspicabile che sparisca lo spazio-delimitazione del cantiere oggi dedicato alle affissioni e che il Comune abbia cura di rifare marciapiedi e sistemare piante e alberelli, se non già previsto dagli oneri di urbanizzazione.