Rapallo: città in tono minore in attesa della primavera - LevanteNews

I manifesti “Hello Rapallo” affissi dall’assessorato al Turismo sul lungomare (e non a Milano), fanno sorridere. Il campanilismo tra Rapallo e Sanremo, in particolare per via del casinò, è durato fino agli anni Ottanta. Nel periodo peggiore della bassa stagione, Sanremo esulta col suo Festival mentre Rapallo non ha ancora trovato la strada per vivere una ricca stagione invernale, nonostante gli alti costi della promozione natalizia.

Oggi è giorno di mercato settimanale; mancano anche diversi banchi, così come molti negozi sono chiusi; ambulanti e commercianti concordano sui lamenti. Tuttavia, come si dice, il grano matura sotto la neve. La stagione primaverile si avvicina a grandi passi e sarà un’altra stagione a gonfie vele.

Alcune immagini di Rapallo stamattina