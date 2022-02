Mezzanego: biblioteca, apertura pomeridiana - LevanteNews

Dal comune di Mezzanego su Facebook

DOMANI POMERIGGIO VENERDI’ 04/02/2022 RICORDIAMO CHE LA BIBLIOTECA E’ APERTA ORARIO 14:00 – 16:00

Biblioteca Scolastica e Civica di Mezzanego – “Rosa Ferrari”

via Capitano Fregata Gandolfo 175b – 16046 Mezzanego (presso la nuova scuola)

Accessibile agli utenti con disabilità fisica

Email: bibliotecacomunalemezzanego@gmail.com

Sezioni presenti:

bambini e ragazzi

moderna

Servizi

corsi e tempo libero

lettura in sede

prenotazione prestito

prestito a domicilio

prestito gratuito

prestito inter-bibliotecario

prestito intersistemico

supporto alle scuole

Chiusa per allerta: ROSSA E ARANCIONE METEO – TEMPORALI – NEVE

Orario:

Lunedì chiuso chiuso

Martedì chiuso chiuso

Mercoledì chiuso chiuso

Giovedì chiuso chiuso

Venerdì chiuso APERTA 14:00 – 16:00

Sabato chiuso chiuso

Note:

Si accede secondo il rispetto della vigente normativa anticovid19