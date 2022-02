Lettere: "Le stranezze della politica e una Sanità che fa acqua" - LevanteNews

Da Marco Marchi

Gli ultimi episodi, a livello nazionale l’elezione del Presidente della Repubblica ed i dissidi di conseguenza nati in Regione, fanno scaturire al normale cittadino una semplice affermazione, com’è strana la politica. Il dissidio in regione nato tra il presidente della Regione e la Lega si manifesta su un mancato accordo politico, e cosa emerge? Il presidente ha troppo deleghe, ma come…. l ‘assessore alla sanità della legislatura precedente era una leghista che non viene rieletta in Regione e quindi bocciata dai cittadini, il presidente si tiene la delega alla Sanità e la Lega sta zitta, ora per un mancato accordo politico la Lega accusa il presidente di essere Superman senza criticare nel merito, cioè Sanità per l’ennesima volta in difficoltà, mancano operatori sanitari, medici, pandemia ancora importante, esami ed interventi specialistici rimandati, ospedale di Rapallo sottoutilizzato, Alisa no comment. E la politica cosa fa? Bisticcia, polemizza . Che brutto spettacolo per i cittadini e poi si ci meraviglia se vince il partito dei non votanti.