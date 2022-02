Lavagna: Futura e il progetto Sestri Capitale della Cultura 2024 - LevanteNews

Dall’Associazione Futura



Si informa che l’Associazione Futura aps- Lavagna, nell’ambito del proprio percorso culturale e all’interno del corso di “Comunicazione, Media, Mondo” ha tenuto in streaming l’incontro su “ Sestri Levante con Tigullio Capitale della Cultura 2024: una sfida già vinta”.

Il docente e responsabile Levante del Secolo XIX Roberto Pettinaroli ha dialogato con: Valentina Ghio, Sindaca di Sestri levante e promotrice del progetto; Marco Pogliani, coordinatore del progetto; Mauro Boccaccio, giornalista e scrittore; Aurora Pittau, presidente dell’associazione Futura A.P.S.- Lavagna

Con questo incontro l’Associazione, dopo l’inserimento del Tigullio nella short list dei dieci parteicpanti, ha voluto sentire direttamente i promotori del progetto “ Sestri Levante con Tigullio Capitale della Cultura 2024” , decidendo di accogliere con entusiasmo la loro proposta di fare rete e di collaborare con Comuni, enti e altre realtà del Territorio per dare la spinta giusta alla candidatura del nostro Tigullio.

L’associazione Futura raccoglie convintamente l’invito e si fa portavoce di questa iniziativa per accompagnare con entusiasmo i comuni all’incontro/audit del 3 Marzo; lo fa coinvolgendo tutte le altre realtà associative del Terzo Settore.

L’invito è a testimoniare sostegno e partecipazione al progetto, non solo come associazioni, ma anche come singoli cittadini, postando su uno dei canali social più utilizzati una foto, un messaggio, un’idea che rendano il senso dell’adesione alla campagna per l’ottenimento del titolo di Capitale italiana della cultura, utilizzando sempre l’hashtag #tigullio2024. C’è bisogno della mobilitazione di tutti per vincere!

Futura condivide pienamente l’idea baudelairiana inclusa in “Invitation au voyage”, da cui è tratto il verso “ Luxe, Calme et Volupté” , in cui il poeta incoraggia a questo viaggio, attraverso le bellezze dei vari mondi per il raggiungimento di sensazioni e emozioni bellissime, che il Tigullio può dare!

Forza! Il Tigullio ce la può fare se siamo tutti uniti!

Ecco link del ns incontro in YT

https://youtu.be/doxHOppG9EU

Il Consiglio Direttivo

Aurora Pittau

Gianluca Lizza

Laura Reni

Mario Fato

Princi Ratti