Chiavari: Torriglia, chiesta la convocazione del Consiglio comunale - LevanteNews

Comunicato stampa dei consiglieri di minoranza: Silvia Garibaldi, Daniela Colombo, Giovanni Giardini, Pasquale Lino Cama su Commissione Consiliare su Fondazione Torriglia

Questa mattina nel Comune di Chiavari si è verificato un fatto crediamo inedito e speriamo resti unico nel suo genere. Il Presidente del Torriglia ed il Cda non si sono presentati alla commissione consiliare alla quale erano stati invitati.

Ritualmente ad ogni inizio mandato di un Cda del Torriglia si è sempre svolta una commissione in cui il Presidente ed il Cda illustravano ai consiglieri comunale lo stato della casa di riposo, i progetti, le linee guida del programma.

Abbiamo quindi chiesto, come consuetudine, la convocazione di una commissione consiliare sulla Fondazione Torriglia con presenza del suo Cda.

La mozione su cui si intendeva dibattere è molto chiara e costruttiva e recita “Si intende dibattere della Fondazione Torriglia, dello stato attuale di progetti, programma del Cda, stato Finanziario”.

Il Presidente ed il consiglio di amministrazione del Torriglia, dopo circa 6 mesi dall’insediamento sono sempre stati invitati a informare il Consiglio Comunale, che è l’organo che rappresenta tutti i cittadini di Chiavari, e mai si sono sottratti a tale richiesta poiché è innanzitutto cortesia istituzionale rispondere ad un invito del Consiglio Comunale

Per citare gli ultimi due Presidenti la dottoressa Bersellini ed il dottor Monteverde si sono sempre presentati e illustrato quanto richiesto.

Il Presidente Morchio ed il suo Cda invece non si sono presentati. Morchio ha inviato una lettera di diniego al Presidente della Commissione, che secondo noi, è irricevibile.

Innanzitutto il Rag. Morchio in tale lettera ha parlato in prima persona e ci chiediamo se il CDA concorda con le sue posizioni e se è stato avvisato dell’invito e coinvolto nella decisione di non partecipare.

Inoltre sappiamo benissimo come scrive Morchio “che la Commissione non ha alcun potere di verifica e di controllo sull’operato del Cda” la Fondazione ha come organo di vigilanza la Regione, ma egli, secondo noi, non deve dimenticare che il Torriglia è dei chiavaresi e che è diritto e dovere di chi li rappresenta di chiedere informativa e di capire e conoscere i progetti della Fondazione. Essa, essendo a Chiavari e dovendo vivere con i proventi delle rette ma anche con i redditi dal suo patrimonio che deve quindi valorizzare, ha una attività che necessariamente si interseca con provvedimenti di Urbanistica che i Consiglieri Comunali si trovano a votare, ed essi lo devono fare con cognizione di causa e informati.

Ci lascia perplessi che il presidente scriva che “si rende disponibile, ad avvenuta approvazione del rendiconto 2021 (il cui termine ultimo è il 30/04/2022) ad incontrare l’Amministrazione Comunale, purchè in un contesto di reciproca collaborazione e trasparenza e non di carattere ispettivo ed inquisitorio”

Siccome il testo della nostra mozione non è preludio di un dibattito né ispettivo né inquisitorio ci domandiamo perché il Presidente Morchio abbia a priori questo timore.

Inoltre gli ricordiamo che l’Amministrazione e cioè la Giunta è organo esecutivo e ben diverso nei compiti e nelle prerogative dal Consiglio Comunale che è il vero organo rappresentativo di tutti i cittadini.

Abbiamo saputo durante la commissione che l’11 novembre il Presidente ha incontrato in forma privata alcuni consiglieri di maggioranza ed alcuni assessori nonchè funzionari del Comune: teme forse un consesso istituzionale, regolamentato? Cosa è successo dall’11 novembre in poi per fare mutare così il suo atteggiamento?

Di sicuro i suoi modi non ci tranquillizzano e anzi ci viene da dire che in ottica di ottenere un contesto di reciproca collaborazione è proprio lui che è partito con il piede sbagliato non collaborando.

In commissione abbiamo chiesto l’opinione dei consiglieri di maggioranza. Cesaretti ha espresso critica sui toni della lettera di diniego, Messuti si è, a nostro modo di vedere “arrampicato sugli specchi” per convincerci che il tono della missiva non era così sgradevole, Galli non si è espressa.

Il consigliere Messuti , come vediamo da suo comunicato in merito, ritiene che lo sgarbo sia stato nei confronti di una minoranza che ha presentato una mozione “generica” e difende l’autonomia amministrativa della Fondazione ci chiediamo dove fosse quando la sua maggioranza chiese le dimissioni dell’allora Presidente Monteverde che era stato nominato da Di Capua.

Ribadiamo che chiedere informativa non significa violare l’autonomia amministrativa del Torriglia, forse chiedere le dimissioni del suo Presidente sì.

In ogni caso noi abbiamo chiesto la convocazione di un consiglio comunale con presenza del Cda del Torriglia e speriamo che il Presidente ed il Cda si presentino come tutti i loro predecessori hanno sempre fatto.