Chiavari: il Torriglia declina l'invito in commissione; il futuro di Preli e Grazie - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del comune di Chiavari

“Il Torriglia è una fondazione di diritto privato autonoma e indipendente dal Comune di Chiavari, ente quest’ultimo che ha il solo potere di nominare cinque dei sette membri che compongono il Cda. Il presidente e il Cda hanno rigettato la richiesta avanzata della minoranza, peraltro formulata in modo generico, di presenziare alla commissione di questa mattina, facoltà prevista dalla loro carica, rendendosi disponibili una volta approvato il bilancio entro il 30 aprile 2022. Evidentemente la minoranza, priva di programmi da proporre alla città, reitera istanze che già avevano trovato risposta da parte del sindaco Di Capua nel 2019, che a suo tempo aveva chiarito l’autonomia della Fondazione. I consiglieri di opposizione richiamano continuamente la maggioranza al rispetto delle norme e ma poi dimostrano di non conoscere le più banali norme di governance di una fondazione – spiega il consigliere Federico Messuti a margine della commissione consiliare – La posizione della nostra amministrazione sul distretto di Preli e del Torriglia, e più in generale sulla collina delle Grazie, è stata sempre chiara e trasparente. Noi abbiamo eliminato dal PUC approvato dall’amministrazione Levaggi-Garibaldi la possibilità di intervenire con il piano casa sull’ex cantierino navale di Preli, che dava la possibilità di cambio d’uso in residenziale con l’ampliamento del 35% dei volumi. Abbiamo, inoltre, scongiurato la realizzazione di nuovi palazzi, prevedendo solo strutture ricettive e turistiche, impianti sportivi, l’ampliamento della casa di riposo, una nuova passeggiata con parco verde ed un nuovo parcheggio a monte del waterfront, il tutto da realizzare dopo che verrà spostato il depuratore. Questa deve diventare l’area turistica più bella di Chiavari, in continuità con la passeggiata che parte da piazza dei Pescatori. Abbiamo espresso la volontà di tutelare al massimo la collina delle Grazie, accogliendo con favore l’inclusione della stessa all’interno del Parco Nazionale di Portofino, proprio perché esclude ogni possibilità edificatoria e consente di intercettare fondi per preservarla. Diversamente, il consigliere regionale della Lega Sandro Garibaldi si batte in ogni sede per rimuovere la collina dai confini del Parco, manifestando una visione miope dal momento che la delimitazione del Parco da noi proposta potrà essere un volano turistico e culturale, anche nell’ottica di Sestri-Tigullio Capitale Italiana delle Cultura 2024.

Il Torriglia si dovrà pertanto attenere alle stringenti norme di pianificazione che la nostra amministrazione ha approvato, come dovrebbero sapere i consiglieri di minoranza. L’amministrazione Levaggi, di cui alcuni componenti siedono nei banchi dell’attuale minoranza, ha nominato un Cda con il quale ha condiviso una precisa visione, basti ricordare i comunicati stampa congiunti con cui si annunciava nel 2016 l’affitto della collina per 50 anni ad una società che avrebbe dovuto tutelarla e sviluppare l’albergo diffuso. A 6 anni di distanza nulla si è visto e nulla è stato fatto. Quei contratti hanno paralizzato la Fondazione. L’arrivo della nostra amministrazione nel 2017 ha bloccato, con il nuovo Puc, lo sfruttamento della piana di Preli che forse ad alcuni interessava di più che la tutela della collina stessa e del fantomatico albergo diffuso”.

Conclude Messuti “Come altre volte in passato, la minoranza parla a sproposito cercando di generare confusione nei chiavaresi. Noi abbiamo previsto la tutela della collina delle Grazie, lo sviluppo dell’area di Preli in chiave turistico ricettiva riabilitativa e finché ci saremo noi non potrà essere fatta alcuna speculazione edilizia: lo dimostrano i fatti!”.