Sori: Teatro Pubblico, domani sera "Il Contrabbasso" - LevanteNews

Dal Teatro Pubblico Ligure

Giovedì 3 Febbraio ore 21:00 al Teatro Comunale di Sori “IL CONTRABBASSO” di Patrick Süskind ANDREA NICOLINI

Commedia musicale di uno degli autori più bizzarri e geniali della letteratura contemporanea (suo Il Profumo, successo mondiale tradotto in oltre 40 lingue), Il Contrabbasso è il monologo struggente, arguto, esilarante di un musicista curioso e istrionico. Pur rispettando le unità aristoteliche di tempo e di spazio, questo testo agilissimo frantuma risolutamente ogni nozione di trama, catapultando lo spettatore in un flusso in piena di emozioni, passioni, giudizi folgoranti, deliri e paradossi. In questo inarrestabile stream of consciousness, il discorso mercuriale del contrabbassista sulla Musica e sull’Arte ben presto si intreccia indissolubilmente con la parabola tragicomica della sua vita, marcata da un’energia impetuosa che lui stesso fatica a contenere. Divorato da un feroce amore/odio per il proprio strumento, frustrato da una carriera ai massimi livelli ma pur sempre nellʼultima fila dellʼorchestra di stato, il protagonista si innamora di una fascinosa (e ignara) cantante solista. E così, comincia ad architettare un piano folle… ce la farà?

Un testo teatrale unico: visionario, mercuriale, irresistibilmente comico.