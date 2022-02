Santa: contest fotografico per San Valentino - LevanteNews

Da Comunicazione Sindaco Santa Margherita Ligure

La foto di un luogo del cuore, di un ricordo, di una prima fiamma o semplicemente dell’anima gemella. Il concorso Santa in Love, promosso dal Comune di Santa Margherita Ligure in collaborazione con Ascom Santa Margherita Ligure – Portofino e Consorzio Marittimo del Tigullio, vuole celebrare il tema dell’amore in ogni sua forma d’espressione, in occasione di San Valentino. Così come l’anno scorso, la seconda edizione si baserà sulle foto che arriveranno all’Ufficio Comunicazione e che saranno giudicate sulle pagine Facebook e Instagram dell’ente.

La partecipazione è gratuita; l’unico aspetto obbligatorio è che le immagini siano state scattate sul territorio di Santa Margherita Ligure: possono essere selfie, foto d’epoca e ritratti che trasmettano la magia di uno sguardo, la forza dell’amore in un abbraccio o la dolcezza di un bacio, un scorcio di un luogo del cuore… e devono essere accompagnate da una breve spiegazione.

Per partecipare occorre inviare una foto entro e non oltre la sera del 14/02/2022 a

• mail comunicazione@comunesml.it

• WhatApp al numero 337 103 1149

Al primo classificato andrà una cena per due persone al ristorante La Cambusa; al secondo classificato andrà una cena per due persone al ristorante Tymus; al terzo classificato andrà un viaggio in battello alle Cinque Terre per due persone.

La premiazione si terrà a Villa Durazzo. Info e regolamento su www.livesanta.it