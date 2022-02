Riomaggiore: cantieri aperti nel borgo, il punto dell'amministrazione - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del comune di Riomaggiore

La sindaca Fabrizia Pecunia e il responsabile dell’ufficio tecnico, l’architetto Euro Procaccini, hanno effettuato un sopralluogo congiunto sui cantieri aperti nel borgo di Riomaggiore.

Gli interventi in corso sono strategici per il territorio e riguardano: Via Telemaco Signorini, strada terzo Binario – Marina, consolidamento parete rocciosa Fossola, adeguamenti rete fognaria, sottopasso Marina.

“Si tratta di consolidamenti che permetteranno un rinnovato utilizzo di aree strategiche, in totale sicurezza, e un miglioramento tangibile del funzionamento dell’impianto di trattamento fognario – ha spiegato Pecunia – Inoltre, è stato ripristinato dagli operai comunali un tratto di pavimentazione nel sottopasso che porta alla marina”.

Nel corso del sopralluogo sono stati individuati altri interventi che saranno messi nel programma delle opere, per i quali l’Amministrazione di Riomaggiore si sta attivando per reperire i relativi finanziamenti.