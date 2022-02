Recco: Protezione civile. macchina perfettamente funzionante - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Protezione civile, una macchina organizzativa perfettamente funzionante. A metà mandato il sindaco Gandolfo fa il bilancio del settore che ha saputo svolgere il proprio ruolo anche nell’occasione dell’emergenza sanitaria.

Il sindaco Carlo Gandolfo delinea il bilancio delle attività svolte nel campo della Protezione Civile e delle collaborazioni attivate tra enti, squadra comunale dei Vab e tutto il mondo del volontariato, in casi di emergenze specifiche e circoscritte o azioni di prevenzione. Il settore della Protezione Civile è coordinato dal consigliere delegato Maria Chiara Zanzi. “Colgo l’occasione per ringraziare i protagonisti del sistema della Protezione civile di Recco – dice il sindaco Gandolfo – e tutti coloro che nella fase dell’emergenza sanitaria si sono messi a disposizione per portare il proprio sostegno e contributo a favore delle persone in difficoltà e dell’intera comunità. La rete del volontariato della protezione civile va implementata e occorre creare le condizioni affinché questa grande esperienza, a supporto dell’amministrazione e dei cittadini, serva a favorire l’avvicinamento dei giovani alle squadre comunali. Un particolare ringraziamento va al Consigliere Delegato alla Protezione Civile Maria Chiara Zanzi, al funzionario responsabile del settore ing. Canovi e a tutti i funzionari e al personale comunale per aver reso possibile la gestione di tutte le emergenze con la disponibilità alla partecipazione al Centro Operativo Comunale (COC). Grazie per la partecipazione alle emergenze legate alla pandemia e non solo anche a Croce Verde, Associazione Carabinieri in Congedo, Gruppo Alpini del Golfo Paradiso e Gruppo Comunale VAB Protezione Civile che proprio nel 2021 ha festeggiato i quarant’anni di servizio”.

Queste le attività svolte:

– presidio e monitoraggio del territorio da parte del Gruppo comunale Vab e dei volontari della protezione civile, con particolare attenzione nelle frazioni e sui cantieri aperti, pubblici e privati, nel corso delle numerose allerte meteo;

– camminamento per carrozzine riservato alle persone con disabilità per assistere agli spettacoli della “Sagra del Fuoco” (2019);

– partecipazione alla festa della Protezione Civile (2019);

– adesione alla campagna di informazione “Io non rischio”, incontri con la cittadinanza per l’adozione di buone pratiche in caso di alluvione e altri eventi calamitosi;

– installazione di tre nuovi pannelli a segnaletica verticale dotati di semafori con le tre tipologie di avviso (gialla, arancione o rossa) per segnalare le allerte idrogeologiche;

– assistenza dei volontari, in collaborazione con i dipendenti comunali, per favorire l’afflusso ai seggi in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del 20 e 21 settembre 2020 per garantire il rispetto delle norme Covid e la sicurezza degli elettori;

– pulizia e mappatura dei sentieri comunali, con la dislocazione di 27 paline in prossimità di bivi e agli inizi dei sentieri che fanno parte della zona ovest del territorio comunale;

– pulizia e ripristino dei sentieri nel territorio comunale: investimento 5.000 euro;

– collaborazione dei volontari della Protezione Civile, dell’associazione Carabinieri in Congedo e del Gruppo Alpini nell’ambito della campagna vaccinale presso l’ex ospedale Sant’Antonio;

– collaborazione dei volontari per la buona riuscita del “Triathlon Olimpico internazionale “;

– interventi di pulizia nel torrente Recco e nei rivi minori, in collaborazione con il settore Manutenzione;

– Messa in sicurezza del rio Liceto alla confluenza nel torrente Recco, investimento 7.000 euro;

– pulizia dell’alveo dei rivi, prima delle piogge autunnali, in collaborazione con il settore Manutenzione;

– lavori di pulizia del torrente Recco, nel tratto a monte del Rio Arbora per circa 500 metri e del Rio della Ne, inseriti in un ampio progetto di protezione civile per la manutenzione ordinaria, investimento di 5.000 euro.

Attività svolte nel corso del lockdown

– consegna della spesa e dei farmaci a domicilio, servizio dedicato agli over 65 durante il lockdown, grazie alla collaborazione dei volontari della Protezione Civile e della Croce Verde;

– assistenza dei volontari dell’Associazione Carabinieri in Congedo per assicurare la corretta formazione delle file per l’accesso all’ufficio postale per il pagamento pensioni;

– pattugliamenti nelle strade e all’esterno dei negozi nelle varie fasi dell’emergenza sanitaria in collaborazione con la Polizia Locale da parte dell’Associazione Carabinieri in Congedo per il controllo del rispetto delle normative emergenziali e l’assistenza alla popolazione;

– consegna a domicilio dei kit con materiale scolastico per tutti i 330 alunni della scuola primaria nel corso del primo lockdown da parte dei volontari della Protezione Civile;

– organizzazione e consegna di circa 4.500 kit di mascherine lavabili e riutilizzabili a tutta la popolazione (personale comunale e della Protezione Civile);

– consegna a domicilio dei kit di mascherine, servizio dedicato agli over 70 (Protezione Civile);

– messaggi alla popolazione diffusi attraverso le auto delle Protezione Civile.