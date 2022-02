Recco: al via giovedì notte la pulizia di marciapiedi e porticati - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Partiranno giovedì notte, come da programmazione, e si protrarranno ancora venerdì e sabato, sempre in orario notturno, le operazioni di pulizia e sanificazione di marciapiedi e porticati. Si tratta di servizi pianificati che consentono di avere una maggiore igiene negli spazi comuni.

“Stiamo facendo il massimo per mantenere la città pulita e sanificata, in questo periodo di difficoltà pandemica, per favorire il contenimento e la riduzione dei contagi” spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin.