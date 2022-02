RASSEGNA STAMPA. Asl-4: salgono anche i ricoverati, sono 42 - LevanteNews

Oggi, mercoledì 2 febbraio, auguri a Caterina. Oggi la Chiesa Cattolica ricorda la presentazione di Gesù al tempio: si tratta della festa della candelora che tanta importanza aveva nel mondo contadino. Mercati settimanali: Camogli, Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Proverbi: “Candelora candelora, dell’inverno semo fora, ma se piove e tira vento dell’inverno semo dentro”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “Ieri in Asl 4 i nuovi contagi sono stati 486; i pazienti ricoverati salgono a 42 di cui una in terapia intensiva”; “Picco di infezioni a Cogorno!”; “Green pass in uffici e negozi, buona la prima per la Riviera”; “Trasformati in vigili, da ieri l’obbligo di geeen pass”; “Gestori e clientela no-vax sono tre i locali nel mirino”. Incendi boschivi: fiamme da Monte Moro a Monterosso, compresa Testana, Orero, San Colombano. Scuola: la nuova maturità preoccupa gli studenti.

Sestri Levante capitale della cultura nel 2024, occasione per allungare la stagione turistica. Sestri Levante: migliorie alla viabilità, progetti per 8 milioni. Lavagna: diga Perfigli, scontro Città metropolitana-Comune. Chiavari: “Hi-Lex, pronti a lottare per difendere il lavoro” “Siamo vicini a voi, Stanig e Segalerba accolgono i manifestanti”; “Tre sindaci in piazza e un ordine del giorno in Consiglio regionale”. Chiavari: pedaggio intero in A-12 e primo giorno senza code.

Rapallo: aumentano le colonnine di ricarica elettrica. Portofino: Parco nazionale, proposto rinvio sui ricorsi al Tar. Portofino: caso Malacalza, Città metropolitana chiede i documenti.

Recco: ex edificio Asl, sospetti e controlli dei carabinieri. Recco: strade da riqualificare.