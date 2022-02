Rapallo: da oggi il via all'ampliamento della diga 'Ampoixi' - LevanteNews

Da oggi è previsto il prolungamento e il rafforzamento del molo detto degli Ampoixi. Di seguito l’ordinanza del Circomare diu Santa Margherita Ligure a firma del comandante Camilla Sartori.

***

ORDINANZA

Argomento: Lavori di rifioritura e prolungamento del Molo Sud-Est (Diga Ampoixi) del Golfo di Rapallo;

Località: Comune di Rapallo (GE);

Periodo: Dal 02 febbraio 2022 al 01 maggio 2022 solo in orario diurno (dall’alba al

tramonto) e con condizioni meteomarine favorevoli;

Richiedente e ditta esecutrice:

Consorzio Stabile INFRA.TECH s.c.a.r.l. con sede in via M. Amari,3 –

Sant’Agata di Militello (ME);

Responsabile della sicurezza:

Ing. Rosario Faranda tel: 335/7465333;

Geom. Gianni Valeri tel: 320/4256272.

Il Capo del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure:

VISTA l’istanza in data 28/01/2022 con la quale la ditta “Infra.Tech s.c.a.r.l.” ha chiesto

l’emanazione dei provvedimenti di competenza per l’effettuazione di lavori di

rifioritura e prolungamento del Molo Sud-Est (Diga Ampoixi) del Golfo di

Rapallo;

VISTO il certificato di classe n° 93669-V012-001 rilasciato in data 18.10.2019

dall’ Ente Tecnico RINA alla M/n denominata “MARIA VITTORIA Z.”, iscritta al

n° 9HA4530 dei Registri di La Valletta (MALTA);

VISTO il certificato di classe n° 88969-V020-002 rilasciato in data 21.07.2020

dall’ Ente Tecnico RINA alla M/n denominata “FABIO DUO’”, iscritta al n°

9HA5172 dei Registri di La Valletta (MALTA);

VISTI il certificato di idoneità n° 2020/4610 rilasciato in data 02.12.2020 dalla

Capitaneria di Porto di Salerno e il certificato di classe n° 84179-V020-002

rilasciato in data 21/09/2019 dall’Ente Tecnico “RINA” alla M/n denominata

“ANNAMARIA Z.”, iscritta al n° CI 3724 delle matricole della Capitaneria di porto

di Chioggia;

VISTI il certificato di idoneità n° 2020/3193 rilasciato in data 03.09.2022 dalla

Capitaneria di Porto di Savona e il certificato di classe n° 66726-V023-001

rilasciato in data 03/09/2018 dall’Ente Tecnico ”RINA” alla M/n denominata

“COLOMBA C.”, iscritta al n° CI 54 delle matricole della Capitaneria di porto di

Chioggia;

VISTI il certificato di idoneità n° 2019/5654 rilasciato in data 01.08.2019 dalla

Capitaneria di porto di Genova e il certificato di Classe n° 82230-R013-001

rilasciato in data 08/10/2020 dall’Ente Tecnico “RINA” alla M/n denominata

“G.LORIS”, iscritta al n° CI 3763 delle matricole della Capitaneria di porto di

Chioggia;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni espresso dall’Ufficio Locale Marittimo di

Rapallo con foglio prot. n°1084 in data 31.01.2022 relativo alle operazioni in

argomento;

VISTO il verbale di consegna di aree del demanio pubblico marittimo n. 9/2021

rilasciato in data 17.06.2021 al Comune di Rapallo;

VISTO il parere espresso dalla Regione Liguria con n. pratica 44.132 relativo

all’impiego dei massi da utilizzare nelle operazioni in argomento;

VISTO il messaggio prot. n° 1142 in data 01 Febbraio 2022, con il quale è stata

richiesta a Marina Nord La Spezia l’emissione di nulla-osta e relativo avviso ai

naviganti;

RITENUTO necessario emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità

Marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione, interdicano

temporaneamente la zona di mare interessata dai lavori in questione;

VISTI gli artt. 17 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del relativo

Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che, nel periodo dal 02 febbraio 2022 al 01 maggio 2022, in orario diurno (dall’alba al tramonto) e con condizioni meteomarine favorevoli), si svolgeranno i lavori di rifioritura e prolungamento del Molo Sud-Est (Diga Ampoixi) del Golfo di Rapallo, con l’impiego dei mezzi navali della ditta Zeta S.r.l., nella zona di mare rappresentata graficamente nello stralcio di planimetria allegata a puro

titolo illustrativo e costituente parte integrante della presente ordinanza, precisamente nello specchio acqueo aventi le seguenti coordinate nautiche (datum Wgs 84):

Punto Latitudine Longitudine

1 44° 20′ 42.35″ N 009° 14′ 14.51″ E

2 44° 20′ 43.85″ N 009° 14′ 13.56″ E

3 44° 20′ 42.79″ N 009° 14′ 09.27″ E

4 44° 20′ 40.46″ N 009° 14′ 09.20″ E

5 44° 20′ 38.85″ N 009° 14′ 11.64″ E

6 44° 20′ 41.06″ N 009° 14′ 17.74″ E

7 44° 20′ 42.66″ N 009° 14′ 16.47″ E

8 44° 20′ 43.01″ N 009° 14′ 16.01″ E

O R D I N A

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

Nel periodo e all’interno dello specchio acqueo di cui al “rende noto”, durante l’effettivo svolgimento delle operazioni, sono vietati il transito, la sosta e l’ormeggio a tutte le unità in genere e qualunque altra attività di superficie e subacquea.

Il predetto divieto non si applica al personale della ditta individuata al “rende noto”, nonché al personale della Guardia Costiera e delle Forze dell’Ordine che per motivi di servizio abbia necessità di accedere nell’area in questione.

Articolo 2

(Prescrizioni Comandanti unità navali)

I comandanti delle navi impegnate nell’esecuzione dei lavori dovranno:

1. Verificare, prima dell’inizio di ogni giornata lavorativa e, comunque, prima dell’avvio di ogni operazione, che gli specchi acquei interessati siano liberi da qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o persone, garantendo un adeguato servizio di assistenza e vigilanza, per evitare ogni interferenza;

2. Mantenere a riva i segnalamenti diurni e notturni previsti dalla norma per prevenire gli abbordi in mare COLREG72;

3. Eseguire gli spostamenti dei mezzi marittimi in sicurezza e sempre con un’unità in assistenza, dandone preventiva comunicazione all’Ufficio locale marittimo di Rapallo;

4. Sospendere o interrompere le operazioni qualora, tenuto conto della tipologia degli interventi, il mutamento delle condizioni metereologiche renda ragionevolmente consigliabile tale decisione, sulla base di un apprezzamento di “buona perizia marinaresca”, in particolare prestare la massima attenzione ai venti provenienti dai quadranti meridionali per le valutazioni dei provvedimenti di competenza dei singoli comandanti delle unità;

5. Prestare massima attenzione a eventuali unità che dovessero avvicinarsi, procedendo, se del caso, a emettere segnali ottici/sonori per invitarle ad allontanarsi;

6. Mantenere a bordo sempre un’aliquota di personale sufficiente ad eseguire qualsiasi manovra di emergenza e mantenere un corretto assetto di navigazione e comunque essere sempre pronti a muovere all’ordine;

7. Accertarsi durante le manovre di esecuzione dei lavori che sia sempre presente un

adeguato fondale relazionato al pescaggio delle unità impiegate;

8. Osservare le disposizioni di Protezione civile all’occasione emanate in caso di condizioni meteomarine avverse, sospendere le operazioni e lasciare libero lo specchio acqueo, dirigendo in un porto sicuro.

Articolo 3

(Prescrizioni in carico alle ditte esecutrici/appaltatrici) La ditta esecutrice dei lavori e il responsabile alla sicurezza dovranno:

1. Sia assicurata un’idonea assistenza in mare al fine di segnalare le operazioni in corso affinché siano sempre garantite la sicurezza della navigazione e la salvaguardia

dell’incolumità pubblica;

2. Prima di procedere ad interventi di modifica della sagoma della scogliera esterna al porto, dovrà essere posizionato il segnalamento marittimo eventualmente prescritto dal MARIFARI di zona;

3. Durante tutte le fasi sia presa ogni precauzione necessaria a garantire l’incolumità e la sicurezza del personale impiegato;

4. Interdizione della navigazione e balneazione in tutto lo specchio acqueo interessato dalle suddette lavorazioni;

5. Le operazioni dovranno essere effettuate esclusivamente in orario diurno e in favorevoli condizioni meteomarine;

6. Siano rispettate tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti per consentire che ogni attività possa essere realizzata nel rispetto delle norme di legge e dei criteri di buona tecnica;

7. Dovrà essere adottata ogni azione al fine di prevenire qualsiasi rischio di sversamento in mare e/o inquinamento ambientale;

8. Assicurarsi, prima dell’inizio di ogni giornata lavorativa e comunque prima dell’inizio di ogni operazione, che gli specchi acquei interessati dai lavori siano liberi da qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o persone;

9. Dovrà essere comunicata a questo Ufficio, qualsiasi situazione di emergenza che si

dovesse verificare durante lo svolgimento dei lavori;

10.I Comandanti delle unità dovranno mantenere a riva i segnalamenti diurni e notturni previsti dalle norme per prevenire gli abbordi a mare COLREG 72;

11.I Comandanti delle unità navali impiegate dovranno prestare massima attenzione ad eventuali unità che dovessero avvicinarsi, procedendo, se nel caso, ad emettere segnali ottici/sonori per invitarle ad allontanarsi;

12.I comandanti delle unità dovranno mantenere a bordo sempre un’aliquota di personale sufficiente ad eseguire qualsiasi manovra di emergenza e mantenere un corretto assetto di ùnavigazione e comunque essere sempre pronti a muovere all’ordine;

13.Sospendere o interrompere le operazioni qualora, tenuto conto della tipologia dei lavori, il mutamento delle condizioni metereologiche renda ragionevolmente consigliabile tale decisione, sulla base di un apprezzamento di “buone perizia marinaresca”, in particolare dovrà essere prestata la massima attenzione ai venti provenienti dai quadranti meridionali per le valutazioni dei provvedimenti di competenza dei singoli comandanti delle unità.

14.I documenti di bordo delle unità impiegate dovranno essere regolarmente in corso di validità;

Articolo 4

(Prescrizioni in carico al Comune di Rapallo)

Il Comune di Rapallo dovrà:

1. procedere all’interdizione delle aree demaniali in concessione allo stabilimento Bagni Porticciolo interessate dalle lavorazioni;

2. inviare all’Autorità Marittima formale autorizzazione a svolgere le lavorazioni di che trattasi anche nelle giornate festive.

Articolo 5

(Prescrizioni in carico al concessionario)

Durante la stagione balneare, il concessionario dello stabilimento balneare Bagni Porticciolo, di concerto con la civica Amministrazione di Rapallo, dovrà vigilare sulle attività di balneazione al fine di evitare interferenze con i lavori.

Articolo 6

La presente ordinanza, emessa ai soli fini di sicurezza della navigazione e portuale, non esonera chiunque vi sia obbligato dall’effettuare le eventuali comunicazioni prescritte, ovvero dal munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni in relazione all’attività da porre in essere, ovvero dal rispettare ogni

prescrizione, con particolare riferimento, tra l’altro, ai provvedimenti normativi in vigore, emessi al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica.

Articolo 7

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l’affissione all’albo dell’Ufficio e l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/santa-margherita-ligure.