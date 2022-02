Porto Venere: presepe alle Grazie, premiati Grassi e De Bernardi - LevanteNews

Dalla Pro Loco delle Grazie

Complimenti a Germano Grassi e Luigi De Bernardi, autori del Presepe della Pro Loco delle Grazie, realizzato nell’area dei giardini pubblici.

L’impegno dei volontari dell’associazione, nell’ambito delle ultime attività natalizie, è stato premiato negli scorsi giorni con il secondo posto nel concorso provinciale della Curia Vescovile spezzina.

Il Presepe è stato ideato e costruito, per il terzo anno, dal socio Germano Grassi, valente modellista che ha realizzato e confezionato ogni singolo pezzo della composizione durante l’ultimo anno. In questa edizione Germano che ha trovato in Luigi De Bernardi un validissimo supporto tecnico ed un competente compagno nella realizzazione del progetto.

Il lavoro dei due artisti ha rinnovato completamente lo scenario utilizzato nel 2020 che venne, anch’esso, premiato nel concorso provinciale indetto dalla Curia diocesana della Spezia.

Complimenti!