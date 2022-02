Pallanuoto/ Bogliasco, ripartono i campionati di pallanuoto: le date - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Bogliasco 1951

Terminata la lunga pausa forzata dovuta al picco di contagi da Covid-19, la pallanuoto italiana è pronta a rituffarsi in acqua. Nelle scorse ore la Federnuoto ha infatti varato le nuove date in cui si svolgeranno le restanti giornate dei campionati di Serie A1 e A2.

Per le ragazze di Mario Sinatra, ferme dallo scorso 7 dicembre e reduci dal doppio rinvio dell’ultimo week-end, il momento del ritorno all’agonismo è fissato per sabato 12 febbraio, quando alla Vassallo arriverà l’Ancona nella gara valida per l’undicesimo turno stagionale. Da lì in poi il calendario procederà secondo una nuova formulazione. La 12^ giornata, con la relativa sfida interna al Trieste, slitterà infatti a fine aprile, e anche la 14^ sfilerà in fondo al torneo, disputandosi a inizio maggio. Nel mezzo spazio a tutte le altre partite, compresi i due recuperi esterni (ancora da calendarizzare) con Trieste e Padova.

Meno stravolgimenti per il calendario dei ragazzi. Come preannunciato da tempo l’A2 maschile, interrotta alla vigilia della 7^ giornata, ripartirà sabato prossimo dall’11° turno con la trasferta in casa dello Sturla, ricalcando quella che era la calendarizzazione originaria. Sette giorni più tardi si recupererà la gara con il President Bologna, non disputata a inizio gennaio, per poi procedere regolarmente con l’inizio del girone di ritorno. Le altre tre gare d’andata da recuperare (con De Akken e Lavagna in casa e con Torino fuori) verranno invece disputate tra il 14 e il 28 maggio, essendo state ricollocate in coda al torneo.