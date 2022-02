COSTA Sori (via Combattenti Alleati 4; telefono 0185 700681)

Supereroi

– Mercoledì 2 febbraio ore 21:00

Regia di Paolo Genovese

Un film con Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Vinicio Marchioni, Greta Scarano, Elena Sofia Ricci, Gwendolyn Gourvenec, Linda Caridi, Flavio Parenti, Angelica Leo, Giacomo Mattia

Genere: commedia, drammatico, sentimentale

Durata: 120 min.



Supereroi, film diretto da Paolo Genovese, racconta la storia due giovani innamorati, Marco e Anna (Alessandro Borghi e Jasmine Trinca). Lei è una persona creativa e impulsiva, è una fumettista che detesta ogni tipo di convenzione. Lui, invece, è un insegnante di fisica, fermamente convinto che ogni reazione sia determinata da un’azione e che quindi anche nella vita tutto ciò che accade può essere spiegato. I due cercano di sopravvivere al tempo che passa e che spesso porta a galla litigi, vecchi segreti e qualche bugia.

Il film ci mostra come le coppie che resistono al logorante trascorrere del tempo siano formate da veri supereroi, che permettono loro di nuotare contro corrente per salvare il loro amore.

guarda il trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=9p6cYrSHXzI

***

E’ andato tutto bene

– Ven 4 febbraio ore 21

– Sab 5 febbraio ore 21

– Dom 6 febbraio ore 18

– Mer 9 febbraio ore 21

Regia di François Ozon

Un film con Sophie Marceau, André Dussollier, Hanna Schygulla, Charlotte Rampling, Géraldine Pailhas, Grégory Gadebois, Jacques Nolot, Eric Caravaca, Laëtitia Clément

Genere Drammatico

Durata: 113 min.



È andato tutto bene, film diretto da François Ozon, racconta la storia di André (André Dussollier), un uomo di 85 anni che, dopo aver avuto un ictus, viene ricoverato. Sua figlia Emmanuèle (Sophie Marceau), scrittrice affermata, saputa la notizia, piomba in ospedale. Quando giunge sul post, la donna trova suo padre malato e quasi paralizzato, immobile sul letto della clinica.

L’uomo ha condotto una vita stravagante, ha sempre dimostrato grande curiosità e uno smisurato amore verso la vita. Ma ora André a vedersi così non ce la fa e chiede a sua figlia di dargli una mano; è deciso, infatti, a mettere fine alla sua vita per sempre. La donna si ritrova così in una situazione difficile: accettare la richiesta del genitore e non vederlo mai più, ma riuscirà a mantenere fede alla promessa fatta al padre?

guarda il trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=qN7BJ7hKu3I

