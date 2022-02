Mangia Trekking: alla scoperta di territori panoramici - LevanteNews

Da Mangia Trekking

Nei giorni scorsi, la prof.ssa Giulia Fiorillo, attivo membro del Mangia Trekking e rappresentante del FAI, con una interessante iniziativa svolta insieme ad alcuni amici dell’Alpinismo Lento ha messo a punto una proposta, per evidenziare le località visitate. Usando semplici composizioni fotografiche. Naturalmente le stesse non saranno sostitutive dei periodici articoli stampa redatti da Mangia Trekking quando effettua (nei periodi possibili) attività con tanti appassionati. Ma in periodo Covid (come quello attuale) dove sono consigliate attività con pochi numeri di persone, le fotocomposizioni di Giulia possono essere comunque un elemento di sensibile valorizzazione e promozione di territori bellissimi adatti all’alpinismo lento. Territori che sanno incantare e le cui immagini invitano sicuramente a frequentarli.