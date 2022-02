Levanto: servizio civile, scadenza del bando prorogata al 10 febbraio - LevanteNews

Dall’ufficio stampa Comune di Levanto

Ultimi giorni per aderire al progetto di servizio civile universale elaborato dal “Distretto sociosanitaro 17” (capofila il Comune di Bolano), rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni e nell’ambito del quale sono disponibili tre posti presso il Comune di Levanto.

La scadenza del bando è infatti stata prorogata alle ore 14 del 10 febbraio. Le domande vanno presentate esclusivamente sulla piattaforma on line https://domandaonline.serviziocivile.it .

A Levanto i vincitori saranno impiegati presso il Comune in attività relative ai settori delle politiche sociali, della protezione civile, dello sport e della cultura: 25 ore settimanali con un compenso mensile di 444 euro, per un periodo compreso tra gli otto e i dodici mesi.

Sull’home page del sito istituzionale del Comune di Levanto, nella sezione “Bandi e concorsi”, sono disponibili tutte le informazioni per partecipare al bando.