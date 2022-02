Lettere/ Alberi da salvare e persone da preservare - LevanteNews

Da Marco Passerini

Solo poche ore fa era un pino marittimo bellissimo!

Da bambino mi ricordo la festa degli alberi. Ora si fa la festa agli alberi… con la sega elettrica!!!

Siamo in via Cerisola a Rapallo!!!

Da Anselmo Bertocci Vivaldi

Da anni le Ferrovie hanno chiesto l’abbattimento di alberi accanto alla linea per evitare crolli sui binari e ritardi dei treni; il crollo di alberi evidentemente malati è frequentissimo. Anni fa a Spezia è morta una mia amica poliziotta uccisa da un albero e sono sensibile al problema. Mi stupisco di chi si lamenta per il taglio di alberi anche nei giardini dove ce ne sono troppi e per farli vivere occorre diradarli, su indicazione di esperti e autorizzazioni delle autorità. Poi ci sono i tribunali del popolo…E non capisco perché chi mette in sicurezza i muri alle Cinque Terre è un eroe e chi li mette in sicurezza a Portofino merita la gogna.