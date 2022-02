Covid: c'è un decesso a Sestri (1 febbraio). Sono 375 i nuovi contagi in Asl4 - LevanteNews

C’è un decesso all’ospedale di Sestri avvenuto ieri, 1 febbraio, nel bollettino odierno con i dati Covid del flusso Alisa-ministero: si tratta di un uomo di 66 anni. Intanto nella Asl4 sono 375 i nuovi contagi e 40 gli ospedalizzati.

In Liguria con 7638 in più, giungono a 2.193.502 i tamponi molecolari effettuati, mentre sono 2.202.384 i tamponi antigenici rapidi (21.468). Il totale dei casi positivi è 304.908 (+3838), mentre gli attuali sono 49.292 (-1985).

Sono 737 (-23) i ricoverati in ospedale di cui 31 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 46.901 (-598) persone mentre i guariti sono 250.706 (5810). I decessi sono 4910. I vaccini somministrati sono 3.243.655.