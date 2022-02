Chiavari: "Siamo vicini ai 22 lavoratori Hi-Lex" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Claudio Muzio

Il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia e membro della Commissione Lavoro, ha sottoscritto ieri l’ordine del giorno sostenuto da tutti i gruppi consiliari, e approvato all’unanimità, che impegna la Giunta regionale ad “attivarsi presso il Governo e i soggetti competenti per mettere in campo tutte le iniziative possibili, anche straordinarie, per la difesa dell’occupazione della succursale chiavarese di Hi-Lex e il supporto al comparto dell’automotive ligure”.

“Forza Italia – dichiara Muzio – è vicina ai 22 lavoratori di Hi-Lex colpiti dal procedimento di licenziamento collettivo e alle loro famiglie, e sosterrà con i suoi rappresentanti ad ogni livello tutte le iniziative finalizzate a difendere l’occupazione e il comparto produttivo del Tigullio. In un quadro difficile, complicato dalla crisi delle materie prime che interessa il settore dell’automotive di cui Hi-Lex è leader nel settore della componentistica – prosegue – è doveroso fare tutto il possibile per salvaguardare i posti di lavoro e, insieme ad essi, un pezzo importante dell’economia di Chiavari e del Tigullio”, conclude il capogruppo di Forza Italia in Regione.