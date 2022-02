Chiavari: le iniziative 2022 e i progetti di sviluppo di Calata Ovest - LevanteNews

Marina di Chiavari-Calata Ovest è la società che gestisce dal 2018 la nuova ala occidentale del porto turistico di Chiavari, affidata ai privati e comprensiva di 151 ormeggi per imbarcazioni dagli 8 ai 30 metri. Calata Ovest fa parte del gruppo Marinedi che amministra in Italia 14 porti, da nord a sud. Non solo un posteggio per le barche ma una “vetrina del territorio”: questa, potremmo dire, è la filosofia di porto della società illustrataci dalla direttrice Chiara Vigo, una delle quattro donne manager del gruppo, con cui abbiamo parlato delle diverse iniziative in cantiere e dei progetti di sviluppo, all’insegna della collaborazione con la città e con tutto il comprensorio del Levante.

Perchè ormeggiare presso Marina di Chiavari-Calata Ovest? Qual è il valore aggiunto dei vostri servizi? “Offriamo ai clienti un serie di servizi dedicati, dal controllo dell’imbarcazione al lavaggio fino alla vendita di attrezzature nautiche e da quest’anno merchandizing, che si accompagnano al possesso di requisiti e standard specifici di qualità, grazie ai quali possiamo vantare la certificazione Marina Resort: connesssione wi-fi, mezzi di soccorso, servizio di lavanderia e personale qualificato con conoscenza di lingue straniere e storia del territorio. La nostra filosofia è quella di un porto che consenta al cliente di vivere un’esperienza sensoriale, non è solo un posteggio per barche ma una sorta di vetrina del territorio; quando arriva, il cliente è consigliato e indirizzato, prenotiamo alberghi e ristoranti, diamo informazioni su gite e posti da vedere. Siamo dotati anche della certificazione Ecoporto, il che vuol dire che mettiamo in atto pratiche e accorgimenti a garanzia della sostenibilità ambientale, come per esempio l’utilizzo e la vendita di sapone bio per il lavaggio delle imbarcazioni o lo spostamento degli ormeggiatori in bicicletta invece che in motorino all’interno del porto, al fine di creare una mentalità e un’abitudine al rispetto dell’ambiente, cosa che in barca non è scontata. A breve installeremo dei pannelli solari sul tetto dei nostri uffici, la cui sede si è spostata di recente dall’ingresso del porto alla banchina, posizione decisamente più comoda per i clienti. Apriremo, inoltre, un altro ufficio in un container di lusso, dove una società di cantieristica e di tappezzeria nautica darà assistenza ai diportisti in caso di emergenza, anche nei giorni festivi. Appartenere a un gruppo permette di fidelizzare la clientela, che durante l’anno può postarsi da una località all’altra, fino a un massimo di cinque porti”.

Qualche anticipazione sulle iniziative dell’estate 2022. “Per l’estate garantiremo un servizio di digitalizzazione per i movimenti in porto: gli ormeggiatori potranno guidare le barche in entrata e in usicta direttamente dalla banchina con un tablet. Nel calendario degli eventi ci sarà spazio per la sezione “Libri naviganti” – incontri e presentazione con gli autori -, per degustazioni e showcooking, piccoli concerti e mostre. L’obiettivo è sia promuovere la città sia portare i chiavaresi nel porto, sul modello di quanto già fatto gli anni scorsi, quando abbiamo avuto una buona affluenza di locali e di turisti di passaggio. Il calendario cercherà quindi di tenere di conto dell’interesse di entrambe le tipologie di pubblico. Riproporremo i consueti eventi velici: la Vela Cup, regata di 2 giorni che da due anni da Santa Margherita si è trasferita a Chiavari e un paio di regate d’altura organizzate insieme ad associazioni del territorio. Da anni collaboriamo con lo Yacht Club di Chiavari in occasione della Coppa Dallorso, regata da Chiavari a Portovenere che si svolge a ottobre e attrae una trentina di imbarcazioni ogni anno. Collaboriamo anche con i cantieri, che presentano le loro novità sulla terrazza sopra gli uffici. Cureremo anche il rapporto con le scuole: a tal proposito stiamo avviando collaborazioni con l’Istituto Nautico di Camogli e con l’Accademia del Turismo di Lavagna, per avere ragazzi in stage. In questo senso il porto può fare da volano professionalizzante per i nostri giovani”.

Come si potrebbe valorizzare al meglio la zona a mare di Chiavari? “Puntiamo molto sulla candidatura del Tigullio a capitale italiana della cultura 2024, ci auguriamo che possa dare una grossa spinta al turismo perché tutto quello che è mare rientra a buon diritto nel patrimonio culturale del nostro territorio. Del gruppo Marinedi fa parte Marina di Procida, capitale italiana della cultura 2022 e il cui presidente, Eugenio Michelino, è anche l’a.d. di Calata Ovest e in virtù di questo ruolo si è adoperato per promuovere la candidatura del Tigullio. Chissà che questa sinergia virtuosa non porti fortuna!”.

Genova avrà un nuovo waterfront a levante (dalla Fiera di Genova al Porto Antico), progettato da Renzo Piano: come guardate al capoluogo? “Da tempo collaboriamo con Marina Fiera durante il Salone Nautico, quando le imbarcazioni che non trovano ormeggio lì attraccano da noi. Non guardiamo a Genova come a un competitor; più si sviluppa il diporto nautico più lavoro c’è per tutti. Il nuovo porto potrà essere un volano per il settore, confidiamo che ci sia una ricaduta favorevole anche per Marina Chiavari”.