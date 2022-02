Camogli: Euroflora, il comune presente con un'area espositiva - LevanteNews

Da Comunicazione Comune Camogli

Dopo l’annullamento dell’edizione 2021, torna quest’anno Euroflora che, per la seconda volta, sarà allestita ai parchi di Nervi dal 23 aprile all’8 maggio. Il Comune di Camogli, considerato il successo di visite del 2018 (quasi 250.000 biglietti venduti), conferma la sua presenza con un’area espositiva di circa 300 mq. Proprio in questi giorni è stato effettuato il sopralluogo per procedere nella progettazione dello spazio espositivo a cura delle architette Valentina Forno e Alessandra Tuo.

Il progetto vede la collaborazione dei due assessorati coinvolti (Ambiente e Turismo) e dei relativi uffici sotto la direzione dell’architetto Maurizio Canessa. Lo stand sarà allestito dai giardinieri comunali Marco Miduri e Luca Neologo coadiuvati da altri collaboratori e costituirà una importante opportunità per presentare il nostro territorio con le sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche.