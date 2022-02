Camogli: domani nuova segnaletica e divieto di sosta - LevanteNews

Domani, giovedì 3, a Camogli verrà tracciata la segnaletica orizzontale da piazza Schiaffino a tutta via 20 Settembre. Il testo della seguente ordinanza. regola la sosta durante i lavori.

La sosta in via XX Settembre e in piazza Schiaffino, nel tratto compreso tra la

barriera stradale di piazza Schiaffino, via XX Settembre e sino all’incrocio con il

Torrasco e in via Cuneo, nella giornata del 3 febbraio 2022 dalle ore 7.30 a fine

lavori, è così regolamentata:

– nel tratto compreso tra la barriera stradale di piazza Schiaffino, via XX

Settembre e sino all’incrocio con il Torrasco è vietata la sosta a tutti i veicoli,

eccetto quelli della ditta incaricata dei lavori;

– i parcheggi tra il civico 7 e il civico 16, lato valle, sono riservati ai taxi e a

quattro mezzi di soccorso della Pubblica assistenza Croce Verde Camogliese.