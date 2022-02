Camogli: al teatro Sociale, omaggio Domenico Modugno - LevanteNews

Dall’ufficio stampa: Frame-Festival della Comunicazione

Venerdì 4 febbraio alle 21:00 nuovo appuntamento con gli aperitivi in musica:

tra jazz, tango, musica latino-americana e teatro canzone, una versione sorprendente delle indimenticabili canzoni di Domenico Modugno.

Febbraio parte all’insegna della grande musica al Teatro Sociale di Camogli: venerdì 4 febbraio a partire dalle ore 21:00 il palco si animerà con un “Omaggio a Modugno” interpretato da quattro grandi artisti. Protagonisti della serata saranno la voce di Anna Maria Castelli, la chitarra di Adriàn Fioramonti, la fisarmonica di Thomas Sinigaglia e la batteria di Stefano Rapicavoli.

A distanza di vent’anni dalla sua precedente produzione discografica, “Singing Modugno”, Anna Maria Castelli torna a rivisitare uno dei padri della canzone italiana. Un concerto che risente delle influenze dei territori musicali esplorati da ognuno dei componenti del gruppo, come il jazz, il tango, la musica latino americana e il teatro canzone, uniti a uno spiccato senso estetico ispirato a una grande eleganza e sobrietà che creano atmosfere uniche e originali. L’ensemble mette la sua molteplice esperienza musicale al servizio delle canzoni di uno dei padri della musica leggera italiana, Domenico Modugno, dandone una versione inattesa e sorprendente. Un repertorio che parte ovviamente dalla canzone italiana più eseguita al mondo, ‘Nel blu dipinto di blu’.

Al Teatro Sociale di Camogli la scelta della fascia oraria serale del dopocena è dettata dalle nuove regole dovute all’emergenza sanitaria, che al momento con consentono di consumare cibi e bevande all’interno dei teatri. Così l’apprezzato format dell’aperitivo, amatissimo dal pubblico nella stagione di riapertura del teatro, ha trovato ora un proprio nuovo spazio in prima serata, peraltro nella doppia veste di “Aperitivo in cabaret” e di “Aperitivo in musica”.

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro dal lunedì al venerdì tra le 10 e le 12 (oltre che un’ora prima degli spettacoli), alla Proloco di Camogli e alla Proloco di Recco negli orari di apertura. Si possono acquistare i biglietti anche online, tramite il sito Vivaticket. Tutte le informazioni sono sul sito www.teatrosocialecamogli.it e sui canali social del Teatro: su Facebook e su Instagram cercando @teatrosocialecamogli.

Informazioni: www.teatrosocialecamogli.itù