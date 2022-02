Calcio/ Cinquina dell'Entella contro l'Aquila Montevarchi, al Comunale è 5-1 - LevanteNews

Entella: Borra; Cleur, Sadiki, Chiosa, Pavic; Karic, Paolucci, Rada; Schenetti; Morosini, Lescano. All. Buongiorni.

Montevarchi: Giusti; Achy, Tozzuolo, Martinelli; Boccadamo, Mercati, Amatucci, Barranca; Giordani; Gambale, Jallow. All. Malotti.

Tra squalifiche, giocatori non al meglio ed esordi la Virtus Entella cancella la sconfitta contro il Modena e batte 5-1 l’Aquila Montevarchi al Comunale. Volpe, fermato da giudice sportivo e sostituito dal suo vice, lancia Sadiki al fianco di Chiosa con Cleur (al posto di Coppolaro) e Pavic sugli esterni. In mezzo Dessena out per squalifica e allora ecco Karic, Paolucci e Rada. Al posto dell’infortunato Capello spazio sulla trequarti a Schenetti a lanciare le punte Morosini, Lescano.

Dopo i primi diciotto minuti senza azioni degne di nota al 19’ l’Entella va in gol con Morosini al 19’ bravo a sfruttare un cross dalla sinistra di Schenetti e a segnare la sesta rete in campionato. Lo stesso trequartista ha poi due occasioni per raddoppiare ma il portiere Giusti si fa trovare attento. Al 24’ c’è gloria pure per Karic: il centrocampista stoppa un bel pallone in area di rigore e infila il portiere dell’Aquila Montevarchi per la sua prima gioia in Lega Pro. Non è finita perché Lescano tra il 29’ e il 37’ segna una doppietta prima su un tiro a incrociare e poi da pochi passi su assist di Rada. Finisce qui il primo tempo.

Nella ripresa l’Aquila Montevarchi potrebbe segnare il 4-1 ma Barranca manda alle stelle un penalty concesso dall’arbitro per fallo di Sadiki su Mercati. Il gol ospite arriva al 74’ con Sorrentino ma all’81’ Magrassi, subentrato a Morosini, segna il 5-1 che chiude la gara. Da segnalare oltre a Sadiki l’esordio di Palmieri arrivato l’ultimo giorno di calciomercato. Il giocatore ha preso il posto di Karic.