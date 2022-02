Asl-4: a fine marzo scadono 148 contratti a tempo determinato - LevanteNews

Dal Movimento Cinque Stelle Liguria

“Personale sanitario in Asl5 carente come più e più volte denunciato dal collega Paolo Ugolini; medici e infermieri in Asl2 allo stremo come riportato anche oggi dal Secolo XIX; contratti in scadenza in Asl4. Insomma, manca davvero poco per far filotto verso il disastro. E mentre dagli ospedali della regione arriva il grido di dolore di chi quotidianamente affronta la pandemia con turni massacranti e senza certezze, il presidente di Regione nonché assessore alla Sanità si preoccupa di andare in Tv per l’ennesima intervista. Qualcuno dica a Toti che Roma è lontana anni luce dalla Liguria e che i cittadini aspettano risposte e non solo promesse nel solco del “ci stiamo lavorando”.

Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi, primo firmatario di un’interrogazione a risposta immediata sulla scadenza dei tempi determinati del personale Asl4 che verrà discussa martedì prossimo.

“In base ai dati in nostro possesso, ci risulta che in Asl4 sono in essere e assunti con contratti di tipo interinale o tramite convenzioni esterne con scadenza il 31 marzo 2022, un totale di 27 infermieri, 46 Oss, 4 operatori tecnici, 6 fisioterapisti, 16 amministrativi e ben 49 medici”.

“Cosa succederà a fine marzo? Considerato che il bilancio di previsione dell’Asl4 non è stato approvato dalla Giunta regionale e visto che il disavanzo corrisponde a più di 6 milioni di euro, chiediamo all’assessore competente di riferire in Aula chiarendo se i contratti in essere verranno tutti nuovamente rinnovati”.

“Sulle gravi mancanze della Sanità ligure, ci siamo sempre esposti in prima linea, e anche questa volta, se mai dovesse essere certificata una mala gestione di servizi alla cittadinanza, non mollerei di un centimetro la presa. E ribadisco: la Liguria ha urgentemente bisogno di un assessore in grado di dedicarsi a tempo pieno alla sanità e non di uno stratega di cose romane”, conclude Tosi.