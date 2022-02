Chiavari: "Uno sguardo (assente) del Pd sulla città" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari



“Secondo il consigliere regionale Luca Garibaldi questa amministrazione accumula fallimenti. Ci pare una visione distorta e faziosa della realtà. Facciamo chiarezza. La pronuncia del Tar blocca il progetto di Preli approvato da 4 amministrazioni, mai attuato dal privato, comunque irrealizzabile anche prima della bocciatura in quanto incluso nel perimetro del parco di Portofino. Poco cambia. Circa il palazzo Ferden, attualmente adibito a centro vaccinale, non esiste alcuna volontà politica in merito, si tratta soltanto di questioni tra privati. Inoltre, con il nuovo PUC da noi approvato, abbiamo escluso la possibilità di innalzare di due piani l’edificio, come invece aveva previsto la precedente amministrazione. Area ex Italgas: è stata esclusa la costruzione di case e di supermercati in accordo con i privati che realizzeranno parcheggi, verde e un nuovo collegamento al palazzo dei servizi da Via Trieste – afferma il consigliere comunale, e capogruppo di Avanti Chiavari, Federico Messuti – Per concludere, il Parco di Portofino: siamo stati i primi a essere favorevoli all’ampliamento, quando le altre amministrazioni erano contrarie o silenziose, e abbiamo provveduto ad inviare anche una nostra proposta di perimetrazione. Comprendiamo che forse questi errori di valutazione non siano da imputare al consigliere regionale Luca Garibaldi, che esercita un sacrosanto diritto di critica (mai costruttiva però) ma alle informazioni inesatte ricevute dal “suo” consigliere comunale, Lino Cama, che detiene il (triste) record di assenze in Consiglio Comunale e nelle Commissioni di cui fa parte, dimostrando di non essere a conoscenza di quanto accade a Chiavari”.