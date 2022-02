Sestri: Palazzo Fascie, le iniziative di febbraio - LevanteNews

Dal comune di Sestri Levante

Febbraio inizia con la ripresa di alcune iniziative in presenza sempre in maniera condivisa tra MuSel – Museo Archeologico e della Città e Sistema Bibliotecario Urbano, pur nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il weekend tra il 12 e il 14 febbraio, ci sarà la promozione “Innamorati al MuSel” che invita a visitare il Museo archeologico e della città in coppia al prezzo di uno solo. Tutti coloro che visiteranno il museo in questa occasione riceveranno un piccolo omaggio in ricordo proprio della loro visita.

Il MuSel è comunque aperto regolarmente tutti i giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, e proprio nelle prossime settimane sarà pubblicato sul portale www.sestri-levante.net il catalogo dell’offerta didattica per prepararsi ad accogliere le eventuali scolaresche, in periodo primaverile o autunnale, o i centri estivi, da giugno in poi, o gruppi di altro tipo.

Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi, tramite il Sistema Bibliotecario Urbano, il MuSel e l’Associazione Culturale A.Bi.Ci., organizzeranno inoltre due presentazioni di libri scritti da autori liguri e degni di attenzione.

Sabato 12 febbraio alle ore 17, in Sala Carlo Bo, al primo piano di Palazzo Fascie, si terrà la presentazione del romanzo Un gelido inverno in viale Bligny di Arianna Destito Maffeo, dialogherà con l’autrice la giornalista e blogger letteraria Virginia Leoni. Una storia intricata, un giallo, che ha sullo sfondo una gelida Milano alla vigilia delle vacanze natalizie…

Arianna Destito Maffeo è nata a Genova dove vive e lavora, laureata in Pedagogia e Fisioterapia. È autrice di racconti presenti in varie raccolte pubblicate tra il 2019 e il 2020. Con Antonella Grandicelli è co-founder e redattrice del blog Themeltinpop.com. Per Morellini Editore ha pubblicato il racconto La lettera contenuto nell’antologia Genova d’autore.

Sabato 26 febbraio, sempre alle ore 17, in Sala Carlo Bo, sarà invece presentato il libro “Il paese nell’ombra. Un mistero in Val Trebbia” di Andrea Percivale, anche lui un giovane scrittore genovese (nato nel 1971), vincitore del premio “Città di Torino” e della “Biennale Giano Vetusto”.

Il romanzo, ambientato in Val Trebbia, racconta di un’eclissi di sole che dovrebbe durare pochi minuti e invece non termina, di un paese completamente isolato e di un gruppo di ragazzi in villeggiatura, affetti da una rara malattia della pelle che non consente di esporsi alla luce del giorno e tratta di argomenti di grande attualità, come il pregiudizio, la paura del diverso, l’inclusione senza tralasciare le dinamiche dei rapporti tra il mondo degli adulti e quello degli adolescenti. Conduce la presentazione la giornalista Francesca Caporello.

La partecipazione alle presentazioni di libri del 12 e del 26 febbraio è gratuita ma soggetta a prenotazione al numero 0185-478530 o all’indirizzo mail iat@comune.sestri-levante.it. Si precisa che per l’accesso è necessario avere il green pass rafforzato e che saranno rispettate tutte le norme anti contagio.