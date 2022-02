'Santa': "Corso Rainusso, progetto ignorato dalla minoranza" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa “Progetto Santa Insieme con Voi”

Ancora una volta, l’ennesima, i Consiglieri di Opposizione del Comune di Santa vengono informati dai media e non dai canali istituzionali. Esiste un progetto definitivo di riqualificazione di C.so Rainusso? Si, a quanto dicono i giornali. Beh, non lo sapevamo. Ricordiamo che un’opera pubblica di elevato importo e grande impatto ambientale dovrebbe essere condivisa con tutto il Consiglio comunale, ancor più in virtù del fatto che la Maggioranza, pur perfettamente legittima, è espressione di una minoranza di cittadini.

Purtroppo il Sindaco e la sua Giunta continuano ad amministrare la città con arroganza e prepotenza, non ascoltando i suggerimenti dei Consiglieri di Opposizione e neppure il comitato che ha raccolto 3500 firme per poter dire no al progetto inizialmente approvato. Ribadiamo che il nostro coinvolgimento avrebbe dato indicazioni e suggerimenti per evitare disastri come è successo per la piazza di S. Bernardo, dove si sono spesi soldi pubblici per un progetto incompleto che ha tristemente lasciato un monumento all’incapacità amministrativa: il distributore di benzina, oramai chiuso. Signor Sindaco, quando si parla di città Green bisognerebbe mettere in pratica soluzioni vere e non solo annunci, altrimenti, da città green a Green face è un attimo, meno del tempo che ha impiegato per decidere di asfaltare il sentiero delle Gave.