Regione: in Consiglio tamponi a scuola, aumento tariffe Fs, canoni demaniali, Hi-Lex - LevanteNews

Priorità per i tamponi dedicati agli studenti e al personale scolastico

Su questo argomento sono state presentate tre interrogazioni: la prima da Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno), sottoscritta da tutto il gruppo, la seconda da Armando Sanna (Pd-Articolo Uno) e sottoscritta da tutto il gruppo, la terza da Selena Candia (Lista Ferruccio Sansa presidente), sottoscritta da tutto il gruppo,

Rossetti ha chiesto alla giunta tempistiche più celeri negli Istituti Scolastici circa gli accertamenti tramite i tamponi. Il consigliere ha sottolineato che nelle scuole genovesi il tempo di consegna del tampone effettuato dalla ASL 3 è in media di due giorni, in quanto è a carico dei laboratori dell’ospedale San Martino, mentre sarebbe essenziale una maggiore tempestività sia per decretare la quarantena sia per evitare l’utilizzo improprio della DAD.

Sanna ha chiesto alla giunta di rafforzare il sistema di tracciamento nelle scuole e di semplificare le procedure di trasmissione dati delle classi in quarantena per rendere effettiva la possibilità di accedere ai tamponi gratuiti. Il consigliere ha ricordato che il 24 gennaio c’erano 1.344 classi in quarantena in Liguria, con una crescita elevata rispetto alle 468 classi rilevate esattamente sette giorni prima, con un numero quasi triplicato.

Candia ha rilevato che continuano a crescere le classi in quarantena in Liguria, e che il sistema di comunicazioni tra Istituti e ASL è bloccato in quanto, a fronte delle continue richieste, il personale non è sufficiente, nonostante l’aumento disposto dalle varie ASL e che i provvedimenti delle stesse ASL spesso non arrivano in tempo per consentire alle famiglie di richiedere in farmacia il tampone gratuito causando, quindi, anche un notevole aggravio economico per le famiglie.

L’assessore alla scuola Ilaria Cavo ha sottolineato lo sforzo della Regione rispetto all’attuazione del «decreto di base che imponeva un numero di tamponi molto elevato» sottolineando l’obbiettivo dell’amministrazione di allargare il più possibile l’erogazione, anche attraverso l’adozione della gratuità dei test, aumentando il numero dei soggetti erogatori: «Questo – ha specificato – è stato l’obbiettivo di fondo della Regione, anticipatore del successivo Decreto Ristori ed è stato uno sforzo aggiuntivo a disposizione delle famiglie, che ha comportato un grande lavoro per le asl». Cavo ha sottolineato la necessità di una semplificazione delle procedure a livello nazionale, in modo da ridurre i tamponi di base, e ha annunciato l’emanazione di un decreto da parte del governo nel corso della settimana che dovrebbe contenere un cambiamento di fondo delle regole per quanto riguarda le quarantene e il sistema di tracciamento. L’assessore ha sottolineato che la gratuità è un’opportunità aggiuntiva voluta dalla Regione soprattutto per la scuola dell’infanzia e su alcuni segmenti della scuola elementare e che è stata avviata una interlocuzione con la direzione scolastica e in un tavolo aperto anche alla parte sindacale, e ha illustrato nel dettaglio la circolare regionale attualmente adottata.

Tariffe ferroviarie sulle tratte per le Cinque Terre

Su questo argomento sono state presentate due interrogazioni: la prima da Davide Natale (Pd-Articolo Uno), sottoscritta da tutto il gruppo, la seconda da Roberto Centi (Lista Ferruccio Sansa presidente) e sottoscritta da tutto il gruppo.

Natale ha chiesto alla giunta le azioni che possono essere messe in campo per bloccare l’aumento scattato dal 1 gennaio dei costi sia del biglietto ordinario che dell’abbonamento sulla linea per raggiungere le Cinque Terre. Il consigliere ha rilevato che migliaia di cittadini quotidianamente si muovono lungo la tratta e che nel 2018 risultano ricavi per Trenitalia di 22 milioni di euro.

Centi ha chiesto alla giunta di ripristinare un equilibrio contrattuale per tutti coloro che usufruiscono delle linee ferroviarie dirette alle Cinque Terre. Il consigliere ha rilevato che

dal 1° gennaio, oltre alla diminuzione delle tratte ferroviarie verso le Cinque Terre, vi è stato un forte aumento di prezzo e che i nuovi convogli offrono il 15% di posti in meno e non possono essere impiegati nel Ponente in quanto sono incompatibili con la linea elettrica locale.

L’assessore ai trasporti Gianni Berrino ha ricordato che, grazie all’istituzione del “Cinque Terre Express”, dal 2016 è sensibilmente migliorato il servizio del traffico passeggeri, che ha portato anche notevoli introiti, e che gli attuali aumenti erano stati annunciati dal 2018. L’assessore ha sottolineato che i residenti in Liguria pagano la tariffa normale, rispetto a quella turistica che è più elevata. Per il rinnovo delle stazioni delle Cinque Terre – ha spiegato – sono investiti complessivamente 26 milioni di euro: sono stati già realizzati interventi per 17 milioni, sono in corso cantieri per 3,7 milioni e sono da avviare interventi per ulteriori 4,7 milioni.

Canoni aree demaniali marittime per attività sportive, ricreative

Claudio Muzio (FI) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta quali iniziative assumerà nella Conferenza delle Regioni e nella Conferenza Stato-Regioni, per rendere strutturale la misura prevista per la sola annualità 2021 della legge 106 del 2021. Muzio ha ricordato che la legge, in seguito all’emergenza Covid, riduce da 2500 a 500 euro solo per il 2021 il canone per le aree demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali senza scopo di lucro e di interesse pubblico.

L’assessore al demanio marittimo Marco Scajola ha rilevato che la questione non è di competenza regionale, tuttavia domani mattina, nel corso della Conferenza delle Regioni, in cui uno dei punti all’ordine del giorno della seduta riguarda i canoni demaniali, «sarà mio impegno portare all’attenzione dei presidenti di Regione questo tema affinché la Conferenza chieda al Governo di intervenire, in quanto il rincaro metterebbe in ginocchio un settore, che non è in grado di pagare cifre elevate».

Aumento delle tariffe dei treni

Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di impegnare risorse proprie per diminuire gli aumenti tariffari del trasporto ferroviario in modo da incentivarne l’utilizzo vista la drammatica situazione della viabilità in Liguria. Il consigliere ha ricordato che a gennaio sono aumentate le tariffe dei biglietti dei treni regionali del 6,5% medio, pari al 5% sugli abbonamenti e all’8% sulle corse semplici.

L’assessore ai trasporti Gianni Berrino ha puntualizzato che per tre anni le tariffe non sono state incrementate mentre, grazie a importanti investimenti, è stata dimezzata l’età media dei treni. «Rispetto alle tariffe – ha aggiunto – la Liguria è nella media nazionale ed è al di sotto di quasi tutte le Regioni del Nord. Se circolano pochi treni – ha detto – questo non dipende dalla Regione, perché si tratta di problemi di natura infrastrutturale». L’assessore ha, quindi, lanciato un appello alle minoranze: «Facciamo fronte comune affinché il ministero mantenga il servizio di trasporto pubblico locale in attesa degli investimenti del Pnrr per migliorare treni e infrastrutture».

Tutelare i lavoratori della Hi-Lex

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta ad attivarsi presso il Governo e i soggetti competenti per mettere in campo tutte le iniziative possibili, anche straordinarie, per la difesa dell’occupazione di Hi-Lex e il supporto al comparto degli autoveicoli. Hi-Lex è un colosso giapponese che ha una succursale a Chiavari: la società, si era aggiudicata molte commesse ma i clienti italiani, a causa della pandemia, hanno rinviato le lavorazioni costringendo l’azienda a ricorrere alla cassa integrazione, che nel novembre scorso è stata bocciata dall’INPS. Nei giorni scorsi la società ha annunciato il licenziamento di 22 lavoratori e la conseguente apertura di un procedimento di licenziamento collettivo.