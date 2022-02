Recco: "Servizi sociali, misure preventive e medicina territoriale" - LevanteNews

Da Gianluca Buccilli, capogruppo di “Civica”

Con il report affidato alla stampa, Carlo Gandolfo ha evidenziato la sua adesione alla scelta di investire sui servizi alle persone, scelta introdotta dai sindaci Port e Raniero e confermata dai loro successori.

Nel corso degli anni il contenuto dei servizi a favore delle persone si è conformato alle mutate esigenze ma la quantità delle risorse investite è oramai da tempo attestata su una percentuale che oscilla tra il 60 e il 65 per cento della parte variabile della spesa corrente.

Le misure adottate dall’attuale sindaco e dall’assessore Francesca Aprile altro non sono che un “copia e incolla” di quelle ereditate dalle più recenti amministrazioni.

Gli interventi per contenere gli effetti economici e sociali della pandemia sono stati finanziati in gran parte da Stato e Regione.

Sempre nell’ambito di una leale e responsabile attività istituzionale, al sindaco abbiamo reiterato la richiesta di implementare (con risorse proprie del bilancio comunale) i capitoli di spesa destinati a finanziare le misure emergenziali a favore di famiglie e imprese, per consentire che i ristori abbiano una consistenza adeguata, sufficiente a tacitare i bisogni effettivi.

Siamo stati ascoltati solo in parte.

Al sindaco, quale autorità sanitaria locale e come presidente del Distretto sociosanitario n.13, abbiamo messo in evidenza la necessità (ampliata dall’emergenza Covid 19) di potenziare la medicina territoriale, di incentivare le azioni di prevenzione sanitaria e di ospedalizzazione domiciliare, riservando una particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione, agli anziani soli e ai disabili.

Inoltre, una città che intende ridurre le disuguaglianze e nella quale nessuno si senta escluso, è quella che fornisce risposte concrete al tema dell’abitare pubblico; tema del tutto ignorato dall’attuale amministrazione.