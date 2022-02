Recco - Manutenzione e cura del territorio in primo piano - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Prosegue con l’assessorato alla Manutenzione, il report sulle attività svolte dalla Giunta Gandolfo nei primi due anni e mezzo di mandato.

La cura del territorio e lo sviluppo della città passano anche attraverso una sapiente programmazione delle opere manutenzione ordinarie e straordinarie. Spiega il sindaco Carlo Gandolfo: “Il report dei 30 mesi appena trascorsi è ricco di interventi su tutto il territorio che puntano al decoro della città, una tra le priorità della nostra Amministrazione. Siamo impegnati a seguire un piano di opere per conservare bello l’ambiente nel quale viviamo. Il settore Manutenzione sta lavorando con intensità non solo al raggiungimento degli obiettivi di manutenzione ordinaria, ma anche ad una serie di interventi straordinari per risolvere le criticità presenti sul territorio comunale. Ringrazio l’assessore Caterina Peragallo ed il responsabile del settore Manutenzione ing. Canovi e tutto il personale dipendente cui va il merito di aver raggiunto questi importanti risultati”.

Manutenzione spiagge e litorale

– costante attività di pulizia e sistemazione delle spiagge libere nel corso di questi due anni e mezzo ed in particolare delle stagioni estive per garantirne la fruizione in sicurezza. In particolare:

1. allineamento della battigia (2019);

2. ripristino e spianamento dell’arenile e pulizia dei detriti dopo l’intervento di ripascimento, aumentando sensibilmente lo spazio a disposizione dei bagnanti (2020);

3. sistemazione delle docce nella spiaggia dei Frati (2020);

4. messa in sicurezza degli arenili comunali, attraverso movimentazione e il livellamento del materiale lapideo (2021);

5. creazione di nuovo punto doccia sulla spiaggia nei pressi del Belvedere Tenco (2021);

– interventi di pulizia della foce del torrente Treganega e del torrente Recco per garantire le condizioni di deflusso delle acque e permettere la piena balneabilità del mare.

Cura del territorio

Costante attività di controllo e manutenzione del territorio, con particolare attenzione alle zone frazionali. In particolare gli interventi hanno riguardato:

– pulizia straordinaria della scarpata di via Montefiorito (2020);

– campagne di sfalcio delle strade pedonali e carrabili con affidamenti a ditte esterne, utilizzo degli operai comunali, in collaborazione con alcuni quartieri dell’8 settembre e con Amiu;

– pulizia di cunette, tombini e caditoie su tutto il territorio cittadino per garantire il regolare deflusso delle acque;

– riqualificazione dell’area giochi in Lungomare Bettolo con fornitura di nuovi giochi conformi alle normative Cee e posa di pavimentazione antitrauma: investimento 33.430 euro (2020);

– utilizzo di un elicottero per rimuovere il grande pino caduto in una scarpata tra il tratto di scogliera demaniale e la soprastante via Aurelia (2020);

– ripristino della rotatoria posta ai margini del centro cittadino, nell’incrocio tra via Ippolito d’Aste e via Cavour (2020);

– trasformazione della fontana di via Ippolito d’Aste in un’aiuola ovviando ai problemi manutentivi;

– nuovo arredo verde delle rotatorie stradali, delle aiuole cittadine e delle fioriere con la messa a dimora di piante e fiori: investimento 3.600 euro (2021).

Manutenzione del verde cittadino

Anche la manutenzione del verde avviene annualmente con l’esecuzione di un programma che pianifica gli interventi ordinari, quali le campagne stagionali di sfalci delle strade carrabili e pedonali e le potature. Con i giardinieri comunali e con l’ausilio di ditte esterne si è provveduto a numerosi interventi straordinari, tra i quali:

– potature: pini in corso Garibaldi; platani in via Assereto; bagolari in via Salvo D’Acquisto, ippocastani, pioppi in piazzale della Stazione; palme in passeggiata Punta S. Anna; palme in via Roma, in via IV novembre e in via D’Aste; rampicanti sul muraglione in via Filippo da Recco presso il cimitero centrale; lecci nel viale e all’interno del Parco della Rimembranza;

– messa a dimora della magnolia stellata in piazzale Europa (ambito dell’edizione 2020 “M’illumino di Meno”);

– potatura degli alberi nella frazione di Megli (2020);

– manutenzione aree verdi rotatorie, Belvedere Tenco e Lungomare Bettolo.

– pulizia aree verdi e potatura alberature in piazza Cile; pini in via alla Stazione (sotto arcata ferroviaria);

– manutenzione aree verdi degli edifici scolastici (potatura platani e interventi diversi nelle scuole centrali, scuole materne di Megli, San Rocco e via Milano);

– piantumazione essenze floreali nelle rotatorie stradali ed in altre aree verdi;

– sostituzione delle palme in via IV Novembre, via Roma e via Ippolito D’Aste con alberi di agrumi (2021).

Manutenzione e pulizia dei rivi minori

– effettuate numerose pulizie straordinarie per ridurre il rischio di esondazioni del Torrente Recco (da Corticella alla foce) e nei seguenti rivi minori: Cotella, Treganega, Sonego, Verzemma, Liceto, Lagofreddo, delle Fontane, della Nè (2019; 2020, 2021);

– pulizia e messa in sicurezza della vasca di laminazione del rio della Né (2020);

– intervento di rimozione di materiale lapideo presente nel tratto tombinato sotto via Roma all’altezza di N. S. del Suffragio del Rio Liceto (2021).

Manutenzione di marciapiedi e pubbliche vie

Anche in questo settore numerosi sono stati gli interventi di manutenzione ordinaria su tutto il territorio cittadino. Fra questi evidenziamo:

– completamento sistemazione del Belvedere Piero Pizzo;

– lavori per la sistemazione della scala di collegamento tra via Punta Sant’Anna e Corso Garibaldi;

– pavimentazione di via Punta Sant’Anna;

– lavori di manutenzione dell’area retrostante il palazzo comunale;

– ripristino della funzionalità della pubblica illuminazione in diverse vie;

– costruzione di nuovi scivoli per disabili in via Roma e in diverse viene della città.

Manutenzione edifici scolastici

– intervento di messa in sicurezza a seguito del distacco di intonaco nell’edificio scolastico di via Massone (2020);

– adeguamento degli impianti idraulici e riqualificazione dei bagni nella scuola di via Marconi (2020);

– rifacimento completo dei bagni nella scuola di via Massone con costruzione di divisori interni, posa di tubature e scarichi, pavimenti, rivestimenti e sanitari: investimento 38.000 euro (2021);

– piantumazione di alberi nel giardino della scuola d’infanzia di via Milano, in sostituzione dei pini rimossi perché pericolosi e infestati dalla processionaria;

– riqualificazione dei bagni nella scuola materna di via Milano: investimento 13.500 euro (2021).

Manutenzione cimiteri

– sanificazione con idropulitrice della scala del cimitero di Megli, con successiva posa di strisce antiscivolo sui gradini;

– tinteggiatura e ripristino del bagno nel cimitero centrale;

– interventi di pulizia generale, messa in sicurezza delle scale con posa di strisce antiscivolo. Riverniciatura le ringhiere. Sistemazione vialetto d’ingresso che porta al Parco della Rimembranza. Sistemazione aiuole e zone verdi in occasione delle annuali ricorrenze dei defunti;

– installazione di apposita segnaletica per individuare la toilette pubblica