Recco: ex casa del Fascio, soltanto un falso allarme - LevanteNews

Il sospetto, era che qualcuno fosse entrato nei locali a piano terra dell’ex casa del fascio a Recco, oggi di proprietà dell’Asl 3 e in stato di abbandono dopo essere stata usata come contenitore di uffici e ambulatori, per compiere un atto di sabotaggio o intimidatorio. Sospetto più che giustificato. Nei locali ci sono ancora apparecchiature al servizio del vicino ex ospedale Sant’Antonio. Recentemente era stata sostituita la serratura senza avvertire un addetto incaricato di entrare e compiere verifiche. Forzata la porta ed entrato in un magazzino privo di luce l’uomo ha notato un oggetto che poteva essere scambiato per un ordigno. I carabinieri, ipotizzando diversi scenari, hanno quindi presidiato l’edificio e chiamato gli artificieri che dopo un’attenta perquisizione hanno chiarito che il presunto ordigno era il componente di un macchinario.

Recco è una cittadina tranquilla e l’insolita presenza degli artificieri e militari anti-sabotaggio ha insospettito cittadini che hanno telefonato in redazione; anche perché l’ex casa del fascio in stato di abbandono con le vetrate infrante evoca stati d’inquietudine.