Recco: ex casa del fascio presidiata dai carabinieri, nucleo antisabotaggio - LevanteNews

Bocche cucite; impossibile avvicinarsi. I carabinieri presidiano in via Pisa a Recco l’ex Casa del fascio, poi sede degli uffici e ambulatori dell’Asl. Fino al totale abbandono. Vani i tentativi di metterla in vendita, anche perché vincolata dalla Soprintendenza. Sembra che nel giardino e all’interno siano stati visti in passato dei ragazzini. Oggi il problema sembra ben maggiore.

L’edificio è presidiato dalle 15. Qualcuno ha tentato di sabotare gli impianti che ancora erogano servizi al vicino ospedale? O i locali sono usati come deposito di materiale che scotta? P vi ha pernottato un “personaggio” sospetto? Solo ipotesi che, al momento almeno, alimentano il mistero.