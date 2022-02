RASSEGNA STAMPA. Capitale cultura 2024, Sestri tra le 10 finaliste - LevanteNews

Oggi martedì 1 febbraio, auguri a Orso. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure Zoagli. Proverbi: “Guai e pene, chi ce li ha se li tiene”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX.

Sestri Levante è tra le 10 città finaliste per diventare Capitale della cultura 2024 (Commento. Una ottima mossa del sindaco Valentina Ghio che è riuscita anche ad avere il Tigullio gregario e unito nell’operazione. ndr). Pianeta covid: “Ieri in Asl 4 i nuovi contagi sono stati 119; i pazienti ricoverati sono 43 di cui uno solo in terapia intensiva”; “Green pass in negozi e uffici pubblici”; “Discoteche al palo, riapertura rimandata e assenza ristori”; “A Sestri Levante la fantasia non cede al covid, otto seminari dedicati alle fiabe”.

Chiavari. Delitto Nada Cella, la Procura ascolterà Filippo Gebbia, pubblico ministero all’epoca del delitto. Chiavari: lavoratori Hi-Lex in corteo contro i licenziamenti. Chiavari: Parco Memoria profanato, denuncia per vilipendio. Chiavari: caccia ai fondi ‘rigenerazione’ per valorizzare il parco botanico di villa Rocca.

Rapallo: dighe soffolte nel Golfo, sì del Circomare. Santa Margherita Ligure: spogliatoi dei vigili, soluzione ai Pii Istituti. Portofino: Timori per il verde di Villa Altachiara.

Avegno: morto l’ultimo fonditore di campane.

===