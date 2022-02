Parco dell'Aveto: ciaspolata e ultima visita al Presepe di Belpiano - LevanteNews

Dal Consorzio Ospitalità Diffusa “Una Montagna di Accoglienza nel Parco”

Queste prime settimane dell’anno ci stanno regalando splendide giornate di sole e finchè la neve tiene, ne approfittiamo per ciaspolare nella natura. Domenica 6 febbraio le Guide del Parco dell’Aveto ci porteranno al Monte Maggiorasca, tra panorami incredibili che spaziano dalle Alpi al mare. È necessario prenotare on-line ed è possibile anche noleggiare le racchette da neve. Inoltre tenete d’occhio il nostro sito web per eventuali altre ciaspolate o escursioni last minute, decise in base alle condizioni di innevamento.

E se le feste di Natale sono ormai un lontano ricordo, così non è per la magica atmosfera che si respira al Mulino Ra Pria di Belpiano, Borzonasca, dove domenica per l’ultima volta si accenderanno le luci del presepe (informazioni e prenotazioni tel. 347.0469140 o 347.4810455)