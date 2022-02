Nuoto: "Salviamo le piscine", domenica si fermano gli impianti - LevanteNews

Dalla Chiavari Nuoto

Domenica 6 febbraio 2022 le società della Rete Maker, in coordinamento con la maggioranza delle piscine della Regione Liguria, aderiranno alla manifestazione nazionale:

“Domenica 6 febbraio piscine chiuse” Le attività previste negli impianti saranno pertanto sospese ad eccezione degli eventi agonistici già fissati con i Comitati regionali di competenza. In attesa di risposte concrete inerenti in particolare la situazione caro bollette, l’iniziativa, trasmessa da più comunicati, ha lo scopo di attenzionare le più alte Istituzioni sulla situazione critica in cui si trova l’intero comparto. A livello locale le amministrazioni proprietarie degli impianti sono intervenute per quanto possibile a sostegno degli enti gestori, dimostrando la loro attenzione e comprensione. Risulta tuttavia evidente che senza un’azione alla radice del problema la situazione volga nel breve termine ad essere insostenibile. La manifestazione ha inoltre lo scopo di sensibilizzare anche l’opinione pubblica in merito a tali criticità. Le Società ringraziano sin d’ora la propria utenza per l’attenzione e si scusano per gli eventuali disagi arrecati.