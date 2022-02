Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

E’ cessato l’allarme per l’incendio di interfaccia che si è sviluppato nella notte a Bonassola, con le persone che erano state allontanate in via precauzionale già rientrate nelle loro abitazioni. A Genova, sul Monte Moro, sono in corso operazioni di spegnimento con l’ausilio di un canadair per un incendio di interfaccia. Non risultano persone evacuate.