Cogorno: covid, record di contagi - LevanteNews

Dal comune di Cogorno

Record di casi di positività, dopo due anni di emergenza sanitaria, nel comune di Cogorno. Il picco, la sera di venerdì 28 gennaio con 271 persone positive, 54 persone in quarantena ed 1 persona ricoverata in Ospedale. Le persone in quarantena si riferiscono alle scuole primarie e dell’infanzia; nell’Istituto Comprensivo di Cogorno si trovano in quarantena 9 classi (6 nella scuola primaria e 3 nella scuola dell’infanzia). A martedì 1° febbraio, il numero delle persone positive è calato a 259 (-12 rispetto a venerdì scorso).

“In questo momento, i numeri relativi ai casi di positività nel nostro comune, sono i più alti che mai abbiamo avuto – ha commentato il consigliere comunale delegato alla salute, Luca “Beo” Torrente -. Allo stesso tempo i numeri sui ricoveri ospedalieri sono bassi e, rispetto alle proporzioni dell’anno scorso, dimostrano l’utilità del vaccino. Ora è importante restare uniti e rispettare le regole della quarantena sapendo che qui nel Comune di Cogorno esistono dei servizi che ci possono aiutare concretamente. Importantissimo ricordare che questa pandemia sta lasciando gravi danni soprattutto nelle fasce più giovani della popolazione con problemi di depressione e ansia. Appena sarà permesso, come istituzione, attiveremo tutte le iniziative possibili per il presente ed il futuro dei nostri ragazzi”.

L’amministrazione comunale di Cogorno è al lavoro con la scuola e la Asl 4 per supportare la trasmissione dei dati e trovare una soluzione per effettuare i tamponi all’interno del Comune: “Siamo disponibili – ha aggiunto Torrente -, in caso di difficoltà a segnalare ai nostri uffici le problematiche, per poter supportare i nostri cittadini dove è possibile. Nell’occasione ringraziamo tutte le società sportive che operano nel Comune di Cogorno perchè nonostante l’emergenza pandemica hanno sempre tenuto un forte legame con i ragazzi e gli atleti”.

“È molto importante essere uniti in questo momento delicato – ha detto il Sindaco di Cogorno, Gino Garibaldi -. L’unione fa la forza e insieme sconfiggeremo questa pandemia. Grazie a tutti i cittadini che continuano a rispettare le regole, perché è il modo migliore per andare avanti e superare questo momento difficile; invito tutti dunque a prestare la massima attenzione perché la pandemia purtroppo esiste ancora”.

Visto il momento di grave difficoltà, il Comune di Cogorno ricorda che il servizio di consegna spesa a domicilio, dedicato all’emergenza pandemica, continua ad essere erogato, attivato da circa due anni dall’Amministrazione Comunale di Cogorno, grazie all’impegno dell’Assessorato ai Servizi Sociali e del Coordinamento del “Tavolo delle Politiche Sociali”.

Il servizio di consegna di farmaci e della spesa alimentare rivolto ad anziani, persone in difficoltà o in quarantena, in questi due anni non si è mai fermato. Per richiederlo contattare la C.R.I. Comitato di Cogorno, telefonicamente allo 0185/384525, o scrivendo via mail all’indirizzo cogorno@cri.it.